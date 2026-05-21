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La Guardia Civil investiga un robo en la parroquia de Santiago Apóstol de Montilla

Los ladrones sustraen varias joyas expuestas en la capilla de la Virgen del Rosario, descubiertas en la tarde del miércoles tras hallar una puerta abierta

Vista exterior de la parroquia de Santiago Apóstol de Montilla.

Vista exterior de la parroquia de Santiago Apóstol de Montilla. / José Antonio Aguilar

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla

La Guardia Civil investiga desde la tarde de este miércoles un robo detectado en la parroquia de Santiago Apóstol de Montilla, donde han desaparecido varias joyas expuestas en una vitrina de la capilla de la Virgen del Rosario, una de las estancias más suntuosas del templo enclavado en el barrio de La Escuchuela.

Tal y como ha confirmado a CÓRDOBA Fernando Suárez Tapiador, párroco de Santiago y rector de la basílica pontificia de San Juan de Ávila, los hechos fueron descubiertos ayer por la tarde y, desde ese momento, la Guardia Civil trabaja para determinar con exactitud cómo actuaron los autores y, de este modo, tratar de identificarlos.

Según la información conocida hasta el momento, el principal objetivo del robo han sido las joyas de la Virgen del Rosario, una de las advocaciones más relevantes del templo, aunque por ahora no ha trascendido ni la cantidad ni el valor de las piezas sustraídas. La investigación continúa abierta, por lo que el párroco mantiene la prudencia a la espera de que la Guardia Civil pueda avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Imagen de la Virgen del Rosario que se venera en la parroquia de Santiago Apóstol de Montilla.

Imagen de la Virgen del Rosario que se venera en la parroquia de Santiago Apóstol de Montilla. / José Antonio Aguilar

Así pudieron actuar los ladrones

"Seguramente entraron un día o dos días antes, aunque nosotros lo detectamos ayer por la noche, porque vimos una puerta abierta que nos extrañaba y ya accedimos al tesoro", ha detallado a este periódico Fernando Suárez. Fue entonces cuando comprobaron que una pequeña ventana situada en la cripta baja de la capilla estaba rota, al igual que varias puertas abiertas en dependencias contiguas al templo.

La capilla de la Virgen del Rosario, antes de la Cabeza, constituye uno de los enclaves de mayor interés artístico y devocional del templo mayor de Montilla. La estancia, de planta cuadrada, cuenta con muros bellamente decorados con pinturas de carácter historicista de José Santiago Garnelo y Alda, que está enterrado en ese mismo templo.

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Por el momento, la investigación permanece abierta y la prioridad se centra ahora en esclarecer cómo se produjo el acceso al templo, determinar el recorrido seguido por los autores y recuperar las joyas desaparecidas de la Virgen.

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