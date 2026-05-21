La Guardia Civil de Córdoba forma a empresas, pymes y autónomos para prevenir estafas online

Un solo clic puede comprometer la seguridad de una empresa, vaciar una cuenta bancaria o paralizar la actividad de un negocio. Con este objetivo preventivo, la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba ha iniciado durante 2026 una nueva campaña de formación y sensibilización en ciberseguridad, dirigida especialmente al tejido empresarial de la provincia.

La iniciativa está desarrollada junto a la Diputación Provincial de Córdoba dentro del proyecto Promoción de la Cultura de Ciberseguridad en la provincia de Córdoba, y será impartida por agentes especialistas del equipo @ de la Guardia Civil, unidad centrada en la prevención e investigación de delitos cometidos a través de Internet y las nuevas tecnologías.

La campaña se dirige a empresas privadas y públicas, pymes, autónomos, asociaciones empresariales y colectivos profesionales, que se han convertido en uno de los principales objetivos de las amenazas digitales, los fraudes tecnológicos y las estafas online.

Charlas para prevenir fraudes digitales en Córdoba

Según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, distintos colectivos empresariales de varias localidades cordobesas ya se han beneficiado de esta formación, centrada en mejorar la prevención frente a delitos relacionados con el uso de las nuevas tecnologías.

Las sesiones abordan cuestiones prácticas para el día a día de empresas y profesionales, como la detección de intentos de fraude, la protección de datos, el uso seguro de herramientas digitales y la necesidad de reforzar los hábitos de seguridad en Internet.

La campaña continuará durante los próximos meses en distintos municipios de la provincia, con el objetivo de acercar la cultura de la ciberseguridad a negocios y entidades que, por su actividad diaria, manejan información sensible, operaciones económicas y comunicaciones digitales.

Continuidad tras la formación a escolares en 2025

Este nuevo proyecto da continuidad a la línea de trabajo desarrollada en años anteriores por la Guardia Civil de Córdoba con diferentes colectivos y organismos públicos de la provincia.

En 2025, la campaña tuvo una especial incidencia en el ámbito educativo, con la participación de más de mil alumnos de diferentes edades pertenecientes a buena parte de los centros educativos de la provincia de Córdoba, que recibieron formación preventiva sobre seguridad digital y riesgos en Internet.