Empresarios de toda España debaten en Puente Genil sobre eficiencia energética

Puente Genil ha acogido este jueves el Encuentro Empresarial Ruta CAE 2026, organizado por la Asociación de Empresarios de Puente Genil (Asojem) en colaboración con el Ayuntamiento de Puente Genil y la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética (A3E), una cita que ha reunido a casi un centenar de empresas en torno a la necesidad de implementar medidas relacionadas con la eficiencia y el ahorro en el consumo energético.

Antes del comienzo del acto, celebrado en el hotel El Carmen, el presidente de Asojem, Manuel Martos, señaló que "la eficiencia energética es un tema transversal para todas las empresas, vamos a conocer fórmulas para ello, y conoceremos un instrumento muy útil para monetizar y poner en valor dicha eficiencia como es el Certificado de Ahorro Energético (CAE)".

Especialmente dirigido al sector agroindustrial

Posteriormente, Ginés García, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética (A3E), explicó que la jornada se ha dedicado a que las empresas conozcan el sistema CAE. "En concreto, la hemos diseñado sobre el sector agroindustrial, actualmente muy rezagado en el uso de certificados de ahorro energético, para que pegue un incremento. Creemos que hay mucho potencial, este sector tiene mucho que decir, y aquí en Puente Genil, siendo una zona muy agroindustrial, es un lugar óptimo para que nos reunamos gente procedente de toda España", precisó.

Un momento del encuentro empresarial, celebrado en el hotel El Carmen de Puente Genil. / V. Requena

García agregó que "el sistema CAE paga por cualquier ahorro energético que se produzca. La idea es que los empresarios detecten aquella parte de los procesos en los que pueden ahorrar energía, y ver si esas mejoras son susceptibles de ahorro, para lo cual está nuestra asociación".

Por último, el alcalde, Sergio Velasco, felicitó a Asojem por llevar la iniciativa para traer a Puente Genil jornadas y actividades de máximo interés, en este caso en el ámbito del ahorro energético.

Empresas que pueden verse beneficiadas

"Estos certificados CAE permiten a empresas y administraciones poder financiar la instalación de tecnologías en el ámbito de la eficiencia energética. Tenemos a empresas pontanesas en el sector agroalimentario de congelados, que tienen un consumo energético muy elevado al tener cámaras frigoríficas durante 24 horas; empresas del sector del membrillo que tienen calderas; las de panadería industrial, con hornos, y, en definitiva, creo que estas jornadas son muy interesantes, ya que permiten conocer más sobre esos certificados de ahorro energético que pueden ser comercializados produciendo un ingreso y una ayuda para acometer inversiones", afirmó.

También en el ámbito institucional, el alcalde puso el ejemplo de la ayuda de un millón de euros recibida para la renovación del alumbrado eléctrico hacia tecnología led "que genera un ahorro del 50% en las más de mil luminarias nuevas instaladas, susceptible de generar estos CAE, y por otro, la actuación culminada en septiembre en la piscina cubierta, que es una instalación mixta solar térmica fotovoltaica "y la parte térmica ahorra el consumo de combustible sólido y genera igualmente estos CAE".