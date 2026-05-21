Las espectaculares imágenes en vídeo del embalse de Iznájar: el mayor pantano de Andalucía roza el lleno por primera vez en más de una década

Con cerca de un 90% de su capacidad, el embalse de Iznájar se encuentra en su máximo después de 13 años y alcanza los 813 hectómetros cúbicos de agua almacenada. Un tiempo considerable para ver prácticamente lleno de nuevo el mayor embalse de Andalucía, con una capacidad de 920 hectómetros cúbicos, que este miércoles se encuentra al 88,37 por ciento. Han hecho falta casi tres lustros para que de nuevo el agua llegue a las compuertas de la presa y presente su mejor imagen.

El tren de borrascas que afectó a Andalucía durante los meses de enero y febrero han propiciado este cambio radical en este embalse que a comienzos del año agrícola, el pasado mes de septiembre, se encontraba a solo al 20 por ciento y 188 hectómetros cúbicos de agua almacenada, y en diciembre solo había subido hasta el 23 por ciento.

De hecho, los vecinos de este pantano, de las poblaciones de Rute, Iznájar o Cuevas de San Marcos, no recuerdan un incremento tan espectacular. Los de más edad, que vieron construirlo e inaugurarlo en el año 1969, no recuerdan en estos 57 años un aumento tan significativo. Algunos apuntan que durante febrero y marzo el nivel cambiaba cada día, se podía ver cómo crecía el embalse cada semana.

El embalse de Iznájar, visto desde la Sierra de Rute. / Padilla

El embalse baña seis municipios de tres provincias

Con un centenar de kilómetros de orillas, el pantano ocupa una superficie de 2.521 hectáreas entre las provincias de Córdoba, con los municipios de Iznájar y Rute; Málaga y la localidad de Cuevas de San Marcos y la provincia de Granada, en las colas del pantano con los municipios de Loja, Algarinejo y Zagra.

Los usos de este embalse están destinados principalmente al riego de unas 80.000 hectáreas, abastecimiento de agua potable de 220.000 cordobeses y a la generación de electricidad con la central eléctrica situada a pie de presa. Este recurso hídrico es también importante por su uso recreativo y turístico, siendo un enclave para deportes náuticos tanto en el propio embalse como aguas abajo para la práctica del rafting, pesca y baño, con la playa de Valdearenas en Iznájar.

El agua casi alcanza el puente de la pantalla de la presa. / Padilla

Aún debe recibir aportes del deshielo de Sierra Nevada

El principal río que aporta agua al embalse de Iznájar es el Genil, que también juega un importante papel como regulador de avenidas y crecidas, como ha sido durante la sucesión de temporales del invierno, que ha frenado mayores crecidas del Genil presa abajo, con importantes poblaciones como Puente Genil o Écija. Una función que aún es importante, ya que entramos en época de deshielo del acumulado histórico que hay en Sierra Nevada y cuya cara norte aporta a la cuenca del Genil en su mayoría.

Este papel regulador va a ser fundamental, pues los cinco embalses que hay aguas arriba del pantano de Iznájar (Canales, Colomera, Cubillas, Los Bermejales y Quéntar) se encuentran en su mayoría al 100% de su capacidad.

Vista de la pantalla de la presa del embalse de Iznájar. / Padilla

El uso turístico se verá especialmente beneficiado con un embalse lleno. Localidades como Iznájar y Rute, declarados Municipios Turísticos de Andalucía, vienen apostando por este aprovechamiento. A principios de este mes la localidad de Iznájar ha presentado un nuevo tramo de su pasarela peatonal junto a la carretera A-333 y a orillas del embalse. Esta actuación, integrada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de la Mancomunidad de la Subbética, supone un paso definitivo para la conexión paisajística del entorno del embalse con la localidad y consolidar el posicionamiento turístico de Iznájar y el Lago de Andalucía.

Y el año pasado Rute, también con el apoyo de la Mancomunidad de Municipios de la Subbética, presentó un pantalán que permite mejorar las condiciones para la práctica de actividades náuticas y recreativas, además de fomentar el aprovechamiento directo del entorno natural del embalse y la zona recreativa que se encuentra junto a la presa.