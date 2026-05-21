La Diputación de Córdoba promociona el turismo y la cocina local ruteña en una nueva edición de GastroRute 2026

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba (Iprodeco) y Sabor a Córdoba, impulsa la cocina local de Rute en una nueva edición de GastroRute 2026, que se celebrará del 28 de mayo al 7 de junio, y con la que se pretende poner en valor la riqueza culinaria, cultural y turística de la provincia, al igual que posicionar el municipio como destino gastronómico de Andalucía.

"Con esta nueva cita se pretende impulsar y desestacionalizar el turismo de Rute, además de afianzar la identidad gastronómica de la localidad". Así lo ha explicado la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la institución provincial, Sara Alguacil, quien ha adelantado que "tenemos 15 días para poder disfrutar de la gastronomía tanto de la propia del municipio como de toda la comarca,ya que tenemos la suerte de tener en la provincia siete denominaciones de origen, que avalan la calidad de nuestros productos".

Iniciativas para atraer turismo todo el año

Por su parte, el alcalde de la localidad, David Ruiz, ha explicado que "para Rute esta cita es muy importante, ya que atrae mucho turismo y, sobre todo, es un gran escaparate para nuestra gastronomía. La Navidad es lo fuerte, pero tenemos ahora una época importante como es el mes de mayo, con nuestros patios o la fiesta de nuestra Virgen de la Cabeza, que son Fiestas de Interés Turístico. Rute se puede visitar todo el año".

Patio con Duende de Rute, que este año ha obtenido una mención especial en el concurso provincial. / PADILLA

Del mismo modo, el teniente de alcalde y responsable del Área de Urbanismo, Obras e Infraestructuras del consistorio ruteño, Rafael García, ha hecho hincapié en que "lo que pretendemos es desestacionalizar el turismo y sumar esfuerzos, ya que contamos con Rute en primavera y el Festival Cultura entre Patios, así que esta es una gran oportunidad para dar a conocer todo lo que tenemos disponible desde Rute".

Habrá también una ruta de la tapa

GastroRute 2026 acogerá una nueva edición de la ruta de la tapa El concurso, donde se podrán conocer y degustar las mejores tapas de Rute, de la mano de ACER (Asociación de Comerciantes y Emprendedores de Rute). En este sentido, el miércoles 3 de junio se celebrará en la ludoteca municipal un showcooking a cargo de Kisko Barona, del Restaurante El Olivo de Luque; y Nicolás Somoza, del restaurante Leña, de Dani García. El 10 de junio se llevará a cabo otro de la mano de Ana Rosa Rojas y otro, a cargo de Ezequiel Montilla, del restaurante Alma Ezequiel Montilla, de Puente Genil.

El domingo, 7 de junio se ofrecerá un curso de corte de jamón de la mano de D’patanegra; el martes 9, el Concurso de Cocina y Postres no profesional, en la Plaza Nuestra Señora de la Cabeza; y el jueves 11 se llevará a cabo una cata de vino a cargo de la Bodega Pérez Barquero, donde se degustarán 5 vinos con maridaje de jamón y queso. Paralelamente, del 11 al 13, el Paseo Francisco Salto acogerá The Burguer Fest Rute con la asistencia de Kalmachicha Soul Kitchen, Fonxo’s, Lucky Luke y Ñam Ñam Rute.