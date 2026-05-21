El tiempo
La Aemet anuncia una escalada de temperaturas en Córdoba en la cuenta atrás para la Feria de Mayo
Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología en la capital y la provincia
Quedan horas para que comience la Feria de Córdoba y los cordobeses miran desde ya al cielo. ¿Lloverá en El Arenal o, por el contrario, se sufrirán temperaturas veraniegas? A las puertas de la fiesta culmen del Mayo cordobés, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado en Córdoba una subida progresiva de los termómetros, que rozarán los 40 grados en los días grandes de la fiesta. Este jueves, por lo pronto, se mantendrá la estabilidad en los cielos y se volverán a superar de largo los 30 grados en la capital.
La Aemet ha avisado de la subida progresiva de los termómetros para lo que queda de semana, no solo de las máximas, también de las mínimas. El día de hoy, por lo pronto, será "muy estable", "cálido" y con cielos totalmente despejados por lo que la irradiación de los rayos ultravioleta será bastante elevada desde el inicio de la jornada. Así, en un día más propio de verano que de la estación en la que nos encontramos, las temperaturas oscilarán hoy entre los 14 y los 34 grados en Córdoba capital.
La escalada seguirá en los próximos días y, según la Aemet, se registrarán temperaturas "por encima de lo normal para la época" en toda Andalucía.
En la provincia de Córdoba, el pronóstico de hoy jueves es de cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables, con predominio de la componente este.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 14º y 34º, en Lucena entre 15º y 31º, en Pozoblanco entre 14º y 33º, y en Priego de Córdoba entre 15º y 31º.
El tiempo este viernes
Mañana viernes, 22 de mayo, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 14º y 35º, en Lucena entre 16º y 33º, en Pozoblanco entre 16º y 33º, y en Priego de Córdoba entre 16º y 33º.
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