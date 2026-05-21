Más de 150 habilitados nacionales y técnicos abordan en la Diputación de Córdoba cómo aplicar la IA en la administración local

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acoge este jueves el 3º Foro Sit Innova, espacio de encuentro y diálogo dirigido a habilitados nacionales y técnicos de las administración general que contará esta edición con la participación de 150 personas para analizar un tema tan actual como La IA en la administración local.

La jornada ha contado con la participación de Aleix Gomila, especialista en Google Workspace de Devoteam, quien ha centrado su ponencia en La IA en Google; y Gabriele Vestri, presidente del Observatorio del Sector Público e Inteligencia Artificial, que ha basado su intervención en La IA Agentica: la Inteligencia artificial que actúa. Agentes de IA y responsabilidad pública local.

También han participado Carmelo Benito García, cuya ponencia ha girado en torno a NotebookLM: el maletín inteligente del habilitado, y Francisco Antonio Serrano, cuyo taller ha girado sobre Cómo hackear ChatGPT: técnicas de prompting avanzado.

Durante la inauguración del acto, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha explicado que “lo que pretendemos con este foro es que sean los habilitados los que impulsen la aplicación de la inteligencia artificial en la administración, porque eso va a dotar de eficacia, agilidad y eficiencia a nuestra administración. Lejos de ser una amenaza, puede ser una gran herramienta para transformar todo el procedimiento administrativo y dar mucha más seguridad al sistema”.

Salvador Fuentes en la inauguración del Foro Sit Innova. / CÓRDOBA

Para ello, ha continuado el presidente de la Diputación, “necesitamos dos cosas que son muy importantes. Primero, las buenas prácticas, porque tenemos que partir de la premisa de que estamos manejando documentos y cualquier cosa no se puede subir a la nube, tiene que tener un criterio de seguridad y por supuesto de confidencialidad”.

Formación práctica

Fuentes ha insistido en que “el programa del foro trata esas cuestiones desde una perspectiva práctica y útil, abordando las nuevas herramientas que están cambiando la manera de trabajar, pero también habla de responsabilidad pública, transparencia y cómo utilizar esa tecnología para prestar un mejor servicio a la ciudadanía”.

La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud en la Diputación, Sara Alguacil, ha dado la bienvenida a todos los participantes y ha explicado que “esta edición volvemos a tratar la IA porque el año pasado vimos el interés del personal habilitado que asistía a nuestro foro, que demandaba mucho más conocimiento sobre estas herramientas”.

La presidenta del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros (Cosital), Carmen Parra, ha hecho hincapié en que “los habilitados nacionales queremos ser no espectadores del cambio y la innovación en la administración local, sino protagonistas de la misma. Creemos que el uso de todas estas herramientas benefician a la administración y a los habilitados como garantes de la legalidad, el control, la fiscalización y debemos ver esto no como un espectáculo tecnológico, sino como una herramienta muy útil”.