La Villa de Cabra se transforma este fin de semana en un gran escenario medieval

Cabra volverá a vivir un fin de semana cargado de historia, convivencia y ambiente festivo en el corazón histórico con la celebración de las Fiestas Medievales del barrio de La Villa, una cita ya consolidada en el calendario festivo local que se desarrollará del 22 al 24 de mayo.

La programación ha sido presentada por la delegada municipal de Feria y Fiestas, Rosi Lama, junto al presidente de la asociación de vecinos San Rodrigo, Manuel Mellado, quienes han destacado el crecimiento y la consolidación de una propuesta que combina tradición, ocio y dinamización cultural.

La responsable municipal puso en valor “el gran trabajo, el tiempo y el cariño” que la asociación vecinal y su junta directiva dedican cada año a esta celebración.

Por su parte, Mellado agradeció el respaldo municipal y el apoyo de las firmas colaboradoras, asegurando que la organización ha apostado este año por "dar un impulso importante" a las fiestas. En este sentido, explicó que el mercado medieval contará con una amplia oferta de artesanos, actividades y animación continua.

Rosi Lama y Manuel Mellado, en la presentación de la programación de las Fiestas Medievales de La Villa de Cabra. / Moreno

Las actividades comienzan la tarde del viernes

Las actividades comenzarán el viernes 22 de mayo con la apertura del mercado medieval a las 17.50 horas, acompañada de exposiciones temáticas, rincón infantil y distintos pasacalles con zancudos, malabares, danzas y personajes medievales. La jornada concluirá con la presentación oficial de las fiestas y de la Reina y Damas de Honor 2026, prevista para las 22.00 horas, además de actuaciones musicales y animación nocturna.

El sábado 23 continuará la programación desde la mañana con la apertura del mercado a las 11.30 horas y visitas guiadas organizadas por la Asociación Cultural Argamasa para conocer la historia y las curiosidades del barrio. A ello se sumarán exhibiciones infantiles, representaciones teatrales, danza del vientre, espectáculos de fuego y actuaciones musicales repartidas por distintos puntos del recinto medieval.

Paella popular el sábado al mediodía

Ya el domingo 24, La Villa volverá a llenarse de ambiente con nuevas actividades familiares, juegos infantiles, la actuación de la chirigota egabrense Tenéis el Cielo Ganao y una convivencia vecinal con paella popular antes del cierre definitivo del mercado medieval, fijado para las 20.30 horas.

Además, durante las tres jornadas se desarrollarán las actividades promovidas por el colectivo Cabra en el Recuerdo en el Palacio de las Hermanas Franciscanas bajo el título Romances y Jarchas, una escenificación sobre los amores imposibles de Muqaddam y Zaynad interpretada por Carmen López, Rafael Caballero y Rafael Luna Leyva, bajo la coordinación de Antonio Roldán García.