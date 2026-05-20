Representantes de varias empresas internacionales conocen de primera mano el proyecto de la mina de Oropesa de Fuente Obejuna

Minas de Estaño de España (Mespa), empresa española filial de la australiana Elementos Limited, ha recibido a una destacada delegación internacional de representantes de la industria global del estaño en el Proyecto Oropesa -que se desarrolla en la localidad cordobesa de Fuente Obejuna-, con motivo de la Conferencia Internacional del Estaño, que tiene lugar en Sevilla del 19 al 21 de mayo.

La visita ha reunido a representantes de algunas de las principales compañías de estaño del mundo: investigadores y operadores mineros, fundidores, comerciantes, compradores, y usuarios, entre otros grupos, quienes han podido "conocer de primera mano el avance de un proyecto llamado a reforzar el suministro estratégico de estaño dentro de la Unión Europea", explica la empresa en una nota de prensa. En la actualidad no hay operaciones mineras de estaño en Europa o Norteamérica.

Un proyecto de minería de estaño "moderno y responsable"

Durante el recorrido, "los asistentes han conocido un proyecto de minería de estaño moderno y responsable dentro del entorno regulatorio europeo", asegura la nota. Además, la visita ha permitido exponer las distintas etapas que, desde los trabajos de exploración, han conducido a la planificación de una futura mina de estaño, "diseñada bajo criterios de eficiencia, seguridad y sostenibilidad ambiental". La jornada ha incluido también una visita a la histórica mina de cobre de Riotinto, operada por Atalaya Mining, y que es una de las explotaciones mineras más antiguas del mundo.

Varias empresas internacionales conocen de primera mano el proyecto de la mina de Oropesa de Fuente Obejuna. / CÓRDOBA

Más de una década de investigación y 25 millones de inversión

Antonio Ortega, manager del proyecto y director facultativo, ha destacado que “el Proyecto Oropesa es el resultado de más de una década de trabajos de investigación minera y una inversión de 25 millones de euros”. Este trabajo ha permitido definir un yacimiento con unas reservas estimadas en 15,9 millones de toneladas y una capacidad de producción de 3.350 t/año de estaño contenido en el concentrado. Esta cifra equivale a casi el 10% del consumo anual de estaño primario en la UE y al 1% de la producción mundial. Ortega ha expuesto también que “Oropesa es el único proyecto integrado “de la mina al metal” en Europa, dado que el concentrado se fundirá en las instalaciones de Iberian Smelting en Robledollano (Cáceres)”.

Asimismo, ha agradecido “la visita y el interés mostrado por los representantes nacionales e internacionales del sector” y ha destacado “la importancia de seguir impulsando espacios de encuentro durante la celebración de la Conferencia Internacional del Estaño”.