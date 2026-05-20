Puente Genil conectará por fin su casco urbano con la Vía Verde del Aceite: así será el nuevo trazado

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha dado a conocer este miércoles el trazado propuesto por la empresa adjudicataria del proyecto de conexión de la Vía Verde del Aceite, desde la antigua estación de Campo Real, con el casco urbano de Puente Genil, un itinerario de unos cuatro kilómetros que permitirá unir definitivamente el municipio con este gran sendero que vertebra la zona centro oriental de Andalucía y que además está generando una gran riqueza económica en aquellas localidades por donde discurre.

Velasco recordó que en estos meses se ha venido trabajando con los técnicos de la Diputación de Córdoba y de ADIF, teniendo ya sobre la mesa una propuesta que define el proyecto de ejecución contemplando igualmente el estudio geotécnico.

Antigua estación de Campo de Aras en Puente Genil, de donde partirá el nuevo trazado de la Vía Verde. / CÓRDOBA

El itinerario del nuevo trazado hasta la Vía Verde

El itinerario parte de la estación ferroviaria convencional del municipio, junto al Proyecto Educa y discurrirá en paralelo a la Avenida de la Estación. En este sentido, está previsto demoler el muro actual, ocupándose espacio hacia el interior, donde se construirá un muro nuevo más permeable, todo ello en paralelo con un arbolado de alineación que dotará a la zona de una galería de sombra.

Ya en la zona de la rotonda de Los Trujales, el trayecto se mantendrá junto al actual recinto de Patrimonio Comunal Olivarero, con una valla que separará la cuneta de la zona peatonal. A partir de ahí, uno de los puntos más sensibles estará en el cruce hacia los Huertos Familiares y polígono industrial San Pancracio, donde está previsto que el trazado suba ligeramente para luego sortear la carretera a través de un paso de cebra.

El alcalde indicó que se trata de un lugar especialmente delicado por el paso de vehículos pesados, pero se dotará de todas las medidas de seguridad necesarias.

Posteriormente, el itinerario también sorteará el viaducto hacia la Cañada de la Plata, por la pasarela que hay en el sifón, para lo cual se tendrá que solicitar autorización a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Punto de inicio y fin de la Vía Verde del Aceite en Puente Genil. / CÓRDOBA

Tras dejar atrás una pasarela de gravel, el trayecto llegará nuevamente a la carretera, ya en las cercanías de la urbanización Cañada de la Plata, donde el alcalde informó que se solicitará a Fomento la instalación de un paso de peatones que permitirá a los vecinos la posibilidad de ir andando con garantías de seguridad hasta el municipio.

Trazado en paralelo a la carretera A-318

Más adelante, en la futura glorieta de acceso a la Cañada de la Plata, la conexión de la Vía Verde discurrirá enfrente de la urbanización, yendo metros después en paralelo a la A-318, una zona también compleja por la alta densidad de vehículos y donde se cuidará especialmente la seguridad de ciclistas y viandantes con una separación suficiente.

Una vez llegado al desvío con la carretera de Jauja, el trazado aprovechará el paso a nivel para sortear la vía, enfilando por último la recta hasta Campo Real por la parte inferior de la cuneta.

"Esto que presentamos no son castillos en el aire, se trata de una solución viable desde el punto de vista económico que el Ayuntamiento puede asumir y que consideramos como un proyecto transformador desde el punto de vista del turismo y del ocio para la localidad", afirmó el alcalde, quien añadió que este proyecto se trasladará a ADIF y a la propia CHG para solicitar las autorizaciones correspondientes.