Matilde Esteo pide más efectivos de la Guardia Civil para atajar los problemas de convivencia en Palma del Río

A raíz del incendio producido en el lavadero abandonado de la avenida Aulio Cornelio Palma, la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha transmitido "un mensaje de tranquilidad y firmeza a los vecinos" y ha reclamado este miércoles al Gobierno de España medidas contundentes para garantizar la armonía. "La seguridad y la convivencia es una prioridad absoluta para este Ayuntamiento", afirmó Esteo, posicionándose "al lado de los vecinos y familias" que llevan tiempo sufriendo problemas "de insalubridad, inseguridad y convivencia ciudadana". Se refiere la regidora a quienes habitan al lado del lavadero okupado que en la noche del pasado lunes sufrió un incendio y que llevan tiempo sufriendo esas consecuencias.

La alcaldesa ha solicitado "más efectivos de la Guardia Civil en las calles" para dar seguridad a los vecinos y que el Gobierno de España "sea más contundente" para que los ayuntamientos "no estemos con las manos atadas". La sensación de inseguridad ha vuelto a los palmeños tras difundirse a través de las redes sociales vídeos del incidente en el lavadero, peleas y ocupaciones ilegales de inmuebles.

La alcaldesa confiesa sentirse "en contra" de las ocupaciones ilegales, cuyos actores deben "proteger la propiedad privada", por lo que pide leyes para actuar "de una manera más contundente y eficaz". El Ayuntamiento exigirá a la Subdelegación del Gobierno mayor presencia de guardias civiles en la calle y vigilancia constante.

Matilde Esteo y Rosa María Canovaca, durante la rueda de prensa sobre seguridad en Palma del Río. / J. Muñoz

"La Policía Local colabora estrechamente con la Guardia Civil", expresó Esteo, por lo que "desde el Ayuntamiento se están poniendo todos los medios necesarios, dentro de nuestras competencias".

En el último pleno, la alcaldesa expuso que el municipio cuenta con un centenar de cámaras de videovigilancia para el tráfico que ayudan a esclarecer delitos. "Somos el pueblo de la provincia de Córdoba que más seguridad está dando a los vecinos en nuestra competencia", según la alcaldesa, con refuerzo de patrullas de la Policía Local, una plantilla al 90% y policía a pie.

"No vamos a permitir que hechos concretos se utilicen para señalar o para criminalizar a toda la población palmeña, esto sería injusto e irresponsable", aunque sí ha animado a los ciudadanos a que realicen denuncias ante cualquier hecho delictivo. Solo de esta manera se consigue que los delitos aparezcan en las estadísticas y la Administración central sea consciente de los problemas de convivencia existentes en la ciudad.

Reunión de urgencia con los portavoces

Este martes, la alcaldesa convocaba una reunión de urgencia con los portavoces de los grupos para abordar este asunto y hay convocada una nueva junta extraordinaria para este jueves donde se hablará de inmigración. Ante los últimos hechos, Esteo hacía una especial distinción para "no confundir delincuencia con inmigración" y dejó claro que "el Ayuntamiento de Palma del Río no es xenófobo".

Ya a principios del año pasado, la Corporación municipal realizó una declaración institucional ante la sensación de inseguridad existente en la ciudad por incidentes provocados por migrantes en enero de 2025. La alcaldesa afirma que ante los delitos de odio interpondrá "la denuncia pertinente", pero que también actuará "con firmeza" ante los delitos dentro de sus competencias.

"Desde la neutralidad y la imparcialidad, y sin discriminación por razón de raza o de religión, vamos a actuar siempre bajo el principio de la legalidad para proteger a todos los ciudadanos por igual, sin populismos, sin demagogias, pero actuando con firmeza", concluyó.