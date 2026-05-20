Sucesos
La Guardia Civil detiene en Fernán Núñez a dos personas por su implicación en ocho delitos
La operación 'Fercup' permite esclarecer robos, amenazas, coacciones, la apropiación indebida de un vehículo y un delito contra la seguridad vial cometidos en varias provincias
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Compañía de Montilla han detenido en Fernán Núñez a dos personas como presuntas autoras de ocho delitos, en el marco de la denominada operación Fercup, iniciada para esclarecer diversos hechos delictivos contra el patrimonio.
La actuación se remonta al pasado 25 de marzo, cuando agentes de la Compañía de Montilla interceptaron un vehículo en esta localidad cordobesa. Tras identificar a sus ocupantes, comprobaron que el turismo, un Seat León Cupra, figuraba como sustraído en Barcelona, lo que motivó la detención de ambos.
Dinero, teléfonos móviles, droga y efectos sin justificar
En el registro practicado en el vehículo, los agentes intervinieron cinco teléfonos móviles, 2.510 euros en efectivo y diversos efectos cuya procedencia no pudieron acreditar los detenidos. También localizaron una tableta y nueve bellotas de hachís, con un peso total de 197 gramos.
Por estos hechos, ambos fueron investigados además como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Las gestiones posteriores permitieron vincular parte de los objetos intervenidos con varios delitos de hurto denunciados con anterioridad.
Robos en Córdoba, Málaga y el aeropuerto
Como resultado de la investigación, la Guardia Civil atribuye a los detenidos, al margen del delito contra la salud pública que motivó la actuación inicial, la presunta participación en varios hechos delictivos cometidos en distintas localidades.
Entre ellos figuran cuatro delitos de hurto cometidos en Córdoba, en Málaga capital, en otros puntos de la provincia malagueña y en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, donde, según la investigación, sustrajeron dinero, teléfonos móviles, bolsos y otros efectos personales.
Amenazas, coacciones y un coche no devuelto
La investigación ha permitido además relacionar a los arrestados con un delito de amenazas y otro de coacciones denunciados en Barcelona, así como con un delito de apropiación indebida de vehículo, al no devolver un turismo alquilado y sustraerlo posteriormente.
A ello se suma un delito contra la seguridad vial, al constatarse que uno de los detenidos conducía sin haber obtenido nunca permiso de conducción.
Parte de los efectos ya han sido devueltos
La Guardia Civil ha informado de que parte de los objetos intervenidos en el momento de la detención se correspondían con efectos sustraídos en los hechos investigados, por lo que ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios.
Identidades múltiples y requisitoria judicial
Durante la investigación, los agentes comprobaron que uno de los detenidos utilizaba múltiples identidades, lo que dificultaba su plena identificación, y que además contaba con antecedentes policiales por distintos hechos.
Sobre esta misma persona pesaban, según la Guardia Civil, una requisitoria judicial en vigor y una orden de expulsión del territorio nacional.
Detención formal el 17 de abril
Tras las nuevas gestiones practicadas y la recopilación de pruebas, el pasado 17 de abril se procedió a la detención formal de ambos individuos por su presunta implicación en los delitos investigados.
Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.
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