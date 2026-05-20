Reportaje
Fuente Palmera reúne a 600 jóvenes para aprender a detectar peligros digitales y educar en valores
Pedro García Aguado, psicólogos y expertos en educación afectivo-sexual participan en una jornada centrada en el respeto, la empatía y la prevención del grooming entre adolescentes
Amistad, amor, lealtad, esfuerzo, solidaridad, compañerismo, libertad, respeto, tolerancia, responsabilidad, empatía, disciplina... son algunos de los conceptos que más visibilidad han tenido en el primer Congreso Educando en Valores celebrado en Fuente Palmera con la participación activa de 600 escolares y adolescentes de La Colonia, Fuente Carreteros, La Carlota, Santaella y Hornachuelos.
Ha sido un mañana de emociones, llena de mensajes y de transmisión de información para que los jóvenes sepan gestionar las adversidades y protegerse de algunos peligros existentes en la época actual desde el convencimiento de que no están perdidos, sino de que necesitan de un acompañamiento para saber resolver las situaciones que les puedan sobrevenir.
La jornada ha contado con la intervención de un conjunto de ponentes con perfiles muy diversos vinculados al deporte, la motivación, la psicología, la educación afectivo-sexual y las nuevas tecnologías.
El exjugador de waterpolo –internacional con España en 565 partidos-, coach y comunicador Pedro García Aguado ha expuesto los valores que le enseñó el deporte y explicado el riesgo que tienen algunas conductas, como consumir ciertas sustancias o el uso problemático y no ético que la juventud está haciendo de la tecnología, con la finalidad de que puedan vivir en un mundo moderno en el que van a ser protagonistas en los próximos años.
Sexología y psicología
La sexóloga Marina Josende y la psicóloga Laura Aguirre califican el congreso como un proyecto imprescindible donde los jóvenes se sienten integrados. Su exposición se ha centrado en el grooming. "No les hemos dicho lo que tienen que hacer, ni los hemos asustado, simplemente les damos las herramientas suficientes para que sepan detectar si les está pasando y en caso afirmativo cómo poder actuar de manera correcta", ha asegurado.
Promovida por el movimiento Desde Siempre Para Siempre con la alianza del Ayuntamiento de Fuente Palmera y la Diputación de Córdoba, la actividad nació con la vocación de trabajar con la población joven desde una perspectiva educativa y comunitaria, fomentando la construcción de referentes positivos y el desarrollo personal de los adolescentes en una etapa especialmente importante de sus vidas.
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