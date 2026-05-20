Esteban Morales, portavoz del PSOE, cambia la Diputación de Córdoba por el Parlamento Andaluz: "Ha sido un tiempo inolvidable"

El portavoz del PSOE en la Diputación Provincial de Córdoba, Esteban Morales, ha participado este miércoles en su última sesión plenaria de la institución, donde ha ejercido distintos cargos a lo largo de 11 años en distintas etapas. Deja su cargo y su acta de diputado tras haber sido elegido como parlamentario andaluz en las Elecciones Autonómicas del pasado domingo, donde ocupada el segundo puesto en la lista socialista.

Morales fue vicepresidente de la Diputación de Córdoba en el periodo 2007-2011, el mismo cargo que tuvo entre 2019 y 2023, cuando también ejerció como responsable de Vivienda, Infraestructuras y como presidente de Emproacsa, además de portavoz de su partido. Tras el cambio de gobierno en 2023, pasó a ser diputado hasta que en abril del año pasado sustituyó a José Antonio Romero como portavoz del PSOE por una decisión de la ejecutiva provincial.

Antes, Morales había sido alcalde de Puente Genil durante tres mandatos consecutivos, entre 2011 y 2023. Desde 2008 es secretario provincial del PSOE de esta localidad.

El nuevo portavoz del PSOE, Pepe Álvarez, en el centro, durante un Pleno de la Diputación. / A. J. González

En su despedida, el nuevo parlamentario andaluz ha tenido palabras de agradecimiento para periodistas, diputados y trabajadores de la institución. Sus once años en la Diputación "han sido un tiempo inolvidable para cumplir mi participación en la vida política".

Con respecto a su nuevo cargo, Morales ha dicho que "me llevo el listado de necesidades de esta provincia e intentaré ser la voz de Córdoba en el Parlamento de Andalucía para mejorar desde allí a mis vecinos de toda la provincia".

Pepe Álvarez, nuevo portavoz del PSOE

Pepe Álvarez pasará a desempeñar la portavocía del Grupo Socialista en la institución provincial, una labor que afronta “con responsabilidad, compromiso y voluntad de seguir defendiendo los intereses de todos los municipios de la provincia de Córdoba”, según ha asegurado el PSOE en un comunicado.

Asimismo, las funciones de portavoz adjunto, que hasta ahora desarrollaba el propio Álvarez, serán asumidas por Antonio Oliván.

Desde el Grupo Socialista se ha querido reconocer públicamente el trabajo realizado por Esteban Morales al frente del Grupo durante esta etapa, destacando “su compromiso, dedicación y esfuerzo durante todos los años en los que ha formado parte de la Corporación Provincial, trabajando siempre en defensa de los intereses de los pueblos de Córdoba”.