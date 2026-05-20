La Diputación de Córdoba aprueba un segundo plan para ayudar a los municipios a luchar contra el Virus del Nilo

La Diputación Provincial de Córdoba ha aprobado este miércoles, por unanimidad en la sesión plenaria ordinaria de mayo, la segunda edición del plan para prevenir el contagio del Virus del Nilo, destinado a apoyar económicamente a los municipios que están obligados a desarrollar estrategias específicas y locales. Este año la partida es de 300.000 euros, inferior a los 500.000 dedicados el año pasado.

Según ha detallado el portavoz del equipo de gobierno, Antonio Martín, el plan contempla una ayuda directa de 5.000 euros para los 13 municipios en riesgo alto y 3.730 euros para los 63 restantes. Además, se ha desarrollo un convenio con la Universidad de Córdoba para desarrollar aspectos técnicos y científicos en la lucha contra el Virus del Nilo.

Hay 13 municipios en alto riesgo

La última actualización de la situación de la enfermedad en la provincia sitúa 13 municipios en riesgo alto, dos más que el año pasado (Iznájar y Guadalcázar); otros 39 se encuentran en nivel medio y los 25 restantes en bajo.

Martín ha detallado que las ayudas de la Diputación servirán para la elaboración y actualización de los planes municipales de vigilancia y control, monitoreo y trampeo de los mosquitos transmisores de la enfermedad, cartografiado de la desinsectación y elaboración de campañas de comunicación y sensibilización ciudadana. Algunas de estas actuaciones ya se llevaron a cabo el año pasado con la aportación de la primera edición del plan provincial, pero es necesario actualizar o llevar a cabo de nuevo las medidas año tras año.

Salvador Fuentes gesticula en un Pleno de la Diputación Provincial. / A. J. González

El Plan Invierte, retrasado hasta junio

Por otro lado, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha informado en el Pleno de la necesidad de retrasar la aprobación del Plan Invierte al menos hasta el mes de junio, a pesar de que se esperaba su puesta en marcha para finales de abril, tal como anunció en su momento el propio Fuentes.

Los motivos que explican esta dilación son dos, según las aclaraciones del presidente de la sesión. En primer lugar, no se pudo aprobar antes por la implicación de los partidos en la campaña electoral de las Elecciones Autonómicas: "Si hubiéramos sacado esto la semana pasada no hay acuerdo porque estábamos en otra guerra". Tampoco se puede llevar a pleno de forma extraordinaria la semana que viene porque hay feria en la ciudad.

Los mosquitos del género Culex son los que más transmiten el virus del Nilo / Agencias

De ese modo, la nueva fecha prometida por Fuentes para aprobar la modificación del plan Diputación Invierte es el mes de junio. Habrá un "pleno en la semana posterior a la feria para sacar adelante en el BOP todos esos recursos que son necesarios y urgentes", ha dicho durante la sesión.

El presidente de la institución también se ha comprometido a "hablar con todos" los partidos para intentar llegar a un acuerdo. Ya existe un consenso previo entre PP e IU que permitió sacar adelante los presupuestos de este año, condicionado precisamente a un aumento en las partidas destinadas al plan Diputación Invierte, aunque sin especificar las cantidades.