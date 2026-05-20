Condenado un ganadero de Dos Torres a 13 meses de prisión por la muerte de 36 vacas en una finca sin agua ni alimento

La justicia no deja impune impune las muerte de treinta y seis vacas atrapadas en una parcela sin agua ni alimento suficiente en Dos Torres. Un tribunal de instancia de Córdoba ha condenado a un ganadero de este municipio del norte de la provincia a 13 meses de prisión y 38 meses de inhabilitación por un delito continuado de maltrato animal, según ha informado el Partido Animalista (Pacma).

La resolución judicial considera probado que el acusado, responsable de una finca con cerca de un centenar de reses, permaneció varios días sin supervisar a los animales ni garantizar su acceso a agua y pasto, pese a conocer el estado de agotamiento del cercado en el que se encontraban.

Como consecuencia de esa falta de atención, las vacas quedaron en una parcela “sin recursos suficientes”, lo que provocó la muerte de 36 reses por deshidratación y falta de alimento entre los días 27 y 29 de mayo de 2022.

La acusación de Pacma y la doctrina sobre animales sintientes

Durante el procedimiento judicial, Pacma ha ejercido la acusación particular y ha defendido que los hechos debían ser considerados un delito continuado de maltrato animal, una tesis que finalmente ha sido respaldada por el juzgado.

La sentencia recoge además la doctrina reciente del Tribunal Supremo sobre la consideración de los animales como seres sintientes y la necesidad de proteger de forma individual su bienestar. Este punto resulta especialmente relevante en casos relacionados con explotaciones ganaderas, donde la vigilancia, el acceso al agua y la alimentación son elementos esenciales para garantizar la vida y la salud de los animales.

Inhabilitación para trabajar con animales

El fallo condena al acusado a 13 meses de cárcel, además de 38 meses de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad relacionada con animales, así como para su tenencia. También deberá asumir las costas procesales, incluidas las derivadas de la acusación particular ejercida por Pacma.

Desde el Partido Animalista han considerado la condena “insuficiente”, al señalar que el acusado no entrará en prisión pese a la muerte de un elevado número de animales. No obstante, la formación entiende que esta sentencia supone “un pequeño avance” en la persecución penal de los casos de abandono y negligencia en explotaciones ganaderas, especialmente en sistemas extensivos.

Pacma advierte de que en este tipo de explotaciones el control sobre los animales puede relajarse bajo la falsa idea de una supuesta autosuficiencia del ganado, cuando la obligación de garantizar agua, alimento y supervisión corresponde siempre a la persona responsable de los animales.

La sentencia pone de nuevo el foco en la importancia de reforzar la vigilancia en las explotaciones ganaderas de la provincia de Córdoba, especialmente durante los periodos de calor y escasez de pasto, para evitar que situaciones de abandono acaben teniendo consecuencias irreparables.