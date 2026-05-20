Sucesos
Los bomberos intentan sofocar un incendio de neumáticos en Peñarroya-Pueblonuevo
Se ha dado aviso al Infoca para que esté atento por si tuviera que intervenir
Bomberos del parque del municipio cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo trabajan este miércoles para sofocar un incendio de neumáticos que ha causado una gran columna de humo. Según ha adelantado Cordópolis y ha podido confirmar este periódico, el aviso se ha recibido en torno a las 12.45 horas.
Según informan a CÓRDOBA fuentes del servicio de emergencias 112, el incendio se localiza en una zona con neumáticos acumulados. Hasta el lugar del fuego se han desplazado bomberos de Peñarroya, así como la Policía Local y la Guardia Civil. Además, se ha avisado al Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) para que estén al tanto por si fuera necesaria su intervención.
No hay heridos
Desde el servicio de emergencias 112 aseguran que, de momento, no consta que hay personas heridas a causa de este incendio.
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