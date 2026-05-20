El Ayuntamiento de Monturque inicia las obras del PFEA 2025 con una inversión de 341.000 euros

El Ayuntamiento de Monturque ha iniciado las obras correspondientes a la convocatoria 2025 del Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA), que contempla una inversión total de 341.000 euros destinada a la ejecución de dos importantes proyectos de mejora urbana en la localidad.

El alcalde de Monturque, Antonio Castro, junto a la teniente de alcalde, Silvia Cabello, han visitado ambas actuaciones, que se desarrollan en la calle Fuente Nueva y en el Paseo de lo Alto, destacando la relevancia de ambas intervenciones para continuar mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas del municipio.

Nuevo acerado para la calle Fuente Nueva

En concreto, uno de los proyectos corresponde a la segunda fase del acerado de la calle Fuente Nueva, una actuación que cuenta con un presupuesto de 61.847 euros y que permitirá mejorar la accesibilidad y seguridad peatonal en esta vía, especialmente transitada por las personas que se dirigen al cementerio nuevo de la localidad.

El alcalde ha señalado que "se trata de una obra necesaria que permitirá contar con un acerado plenamente transitable para todos los vecinos, mejorando tanto el uso peatonal como el acceso a una zona muy frecuentada del municipio". Asimismo, Castro ha explicado que esta actuación incluirá también "el refuerzo de luminarias para mejorar la iluminación de toda la calle, así como la renovación y mejora del firme".

Silvia Cabello y Antonio Castro, en el entorno del Paseo de lo Alto de Monturque. / CÓRDOBA

El Paseo de lo Alto, la mayor inversión

Por otro lado, el segundo proyecto corresponde a la segunda fase de adecuación del Paseo de lo Alto, un entorno estratégico desde el punto de vista turístico y paisajístico para Monturque, con una inversión total de 281.631 euros.

Según ha explicado el primer edil monturqueño, esta intervención permitirá continuar con "el adecentamiento y recuperación de este espacio, tras el inicio del mirador y del nuevo parque infantil ejecutados anteriormente". Antonio Castro ha subrayado que se trata de "un lugar clave tanto por su valor paisajístico como por el enclave en el que se encuentra ubicado".

Finalmente, el alcalde ha incidido en que ambas actuaciones "son obras necesarias para seguir mejorando Monturque y contribuir al bienestar de nuestros vecinos y vecinas", destacando además la importancia del PFEA como “herramienta para impulsar inversiones municipales y favorecer la generación de empleo en el ámbito local".