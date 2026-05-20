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Comercio

El Ayuntamiento de Lucena destina 200.000 euros a dos campañas de bonos consumo en 2026

Un total de 106 comercios de diversos sectores se adhieren a la iniciativa municipal para el estímulo del consumo

Una mujer consulta con una dependienta en una tienda lucentina.

Una mujer consulta con una dependienta en una tienda lucentina. / Manuel González

Manuel González

Manuel González

Lucena

Dos oleadas, en primavera y otoño, configuran en este año 2026 la campaña de bonos consumo en Lucena. El Ayuntamiento ha duplicado la partida municipal destinada a esta acción de estímulo de la actividad económica local, inyectando 200.000 euros.

El primer período comenzará el próximo martes 26 de mayo, con la adhesión de 106 comercios y negocios pertenecientes a sectores tan diversos como el textil, centros de estética, ropa deportiva, zapatería, alimentación, complementos, electrodomésticos, informática o productos de hogar.

Máximo por persona: seis bonos de 10 euros

Cada potencial cliente podrá optar a un máximo de seis bonos de 10 euros cada uno. Como norma general, para una compra igual o superior a 30 euros la bonificación se fija en 10 euros, mientras que en adquisiciones equivalentes o excedan los 60 euros podrá aplicarse un descuento de 20 euros. Las cantidades mínimas suben, respectivamente, hasta 50 y 100 euros en la hostelería, nuevamente con un protagonismo residual, al figurar únicamente cuatro bares y restaurantes.

Dos mujeres observan una zapatería en Lucena.

Dos mujeres observan una zapatería en Lucena. / Manuel González

La convocatoria, asimismo, divide cada fase en dos tramos de 15 días. Del 26 de mayo al 9 de junio estarán en circulación 50.000 euros, generándose otro importe idéntico el día 10 del próximo mes.

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Con un único código QR y una validez de 48 horas, los bonos se descargan desde la nueva plataforma digital bonoconsumo.lucena.es.

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