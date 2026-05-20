Comercio
El Ayuntamiento de Lucena destina 200.000 euros a dos campañas de Bonos Consumo en 2026
Un total de 106 comercios de diversos sectores se adhieren a la iniciativa municipal para el estímulo del consumo
Dos oleadas, en primavera y otoño, configuran en este año 2026 la campaña de Bonos Consumo en Lucena. El Ayuntamiento ha duplicado la partida municipal destinada a esta acción de estímulo de la actividad económica local, inyectando 200.000 euros.
El primer período comenzará el próximo martes 26 de mayo, con la adhesión de 106 comercios y negocios, pertenecientes a sectores tan diversos como el textil, centros de estética, ropa deportiva, zapatería, alimentación, complementos, electrodomésticos, informática o productos de hogar.
Máximo por persona: seis bonos de 10 euros
Cada potencial cliente podrá optar a un máximo de seis bonos, de 10 euros cada uno. Como norma general, para una compra igual o superior a 30 euros, la bonificación se fija en 10 euros, mientras que, en adquisiciones equivalentes o excedan los 60 euros, podrá aplicarse un descuento de 20 euros. Las cantidades mínimas suben, respectivamente, hasta 50 y 100 euros en la hostelería, nuevamente, con un protagonismo residual, al figurar únicamente cuatro bares y restaurantes.
La convocatoria, asimismo, divide cada fase en dos tramos de 15 días. Del 26 de mayo al 9 de junio estarán en circulación 50.000 euros, generándose otro importe idéntico el día 10 del próximo mes. Con un único código QR, y una validez de 48 horas, los bonos se descargan desde la nueva plataforma digital bonoconsumo.lucena.es.
- Un tercio de las viviendas de la Guardia Civil en Córdoba están desocupadas por su mal estado, según AUGC
- Más de 4.000 habitantes de Baena, el 23% de la población, viven en zonas con necesidades de transformación social
- El Cordobés y un espectáculo de drones inauguran la Feria de Mayo de Palma del Río
- Resultados de las elecciones en Andalucía en Córdoba: consulta los ganadores municipio a municipio
- La Diputación de Córdoba renovará más de 2,5 kilómetros de tuberías para acabar con las averías y cortes de agua en Peñarroya-Pueblonuevo
- Talento y belleza de norte a sur: Estos son los ganadores del Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Provincia de Córdoba
- Los 10 pueblos más bonitos de Córdoba, según la revista Viajar: “Todos tienen historia y encanto”
- El Gobierno acelera una inversión de 100 millones en Cabra para evitar otro apagón