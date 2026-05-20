El Ayuntamiento de Cabra cierra el ejercicio 2025 con un remanente de 10,1 millones de euros

El Ayuntamiento de Cabra cerró el ejercicio de 2025 con un remanente positivo de tesorería de 10,12 millones de euros, según recoge la liquidación presupuestaria presentada este miércoles por el alcalde, Fernando Priego, y el delegado municipal de Hacienda, Felipe Calvo. El regidor destacó que este indicador refleja la "solidez financiera" del Consistorio y permitirá "seguir impulsando inversiones, mejoras de servicios públicos y programas de apoyo a vecinos y empresas".

Priego subrayó que el Ayuntamiento "continúa totalmente saneado, solvente y sin necesidad de recurrir a planes económicos y financieros", pese a mantener congelados desde hace más de una década los impuestos, tasas y precios públicos municipales, salvo la tasa de recogida de residuos, modificada "por imperativo legal".

El alcalde recordó que cuando el actual equipo de gobierno accedió a la Alcaldía en 2011 el Consistorio presentaba un remanente negativo de 5,3 millones de euros, frente a la situación actual. “El remanente positivo de tesorería es probablemente el mejor indicador de salud financiera de un ayuntamiento”, afirmó.

Fernando Priego muestra la diferencia de liquidez municipal desde 2011. / Moreno

Llegada de fondos europeos de la Edusi

La liquidación presupuestaria arroja además un resultado positivo de 6,58 millones de euros, es decir, la diferencia favorable entre ingresos y gastos durante el pasado ejercicio. Según explicó Priego, este balance responde, entre otros factores, a la llegada de fondos europeos vinculados a la estrategia Edusi y al incremento de la actividad económica en la ciudad.

En este sentido, destacó que los ingresos procedentes del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) crecieron un 108% respecto a las previsiones iniciales, un dato que vinculó al "dinamismo empresarial y constructivo" del municipio.

En materia de endeudamiento, el Ayuntamiento cerró 2025 con una deuda viva de 5,36 millones de euros, por debajo de los más de 5,9 millones registrados en 2011. El nivel de endeudamiento municipal se sitúa actualmente en el 27,3%, una cifra que, según el alcalde, está "muy por debajo" de los límites fijados por el Ministerio de Hacienda.

Cumplimiento de las reglas fiscales

El Consistorio cumple además las tres reglas fiscales exigidas por el Gobierno central: estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda, lo que permitirá seguir desarrollando inversiones financieramente sostenibles.

Otro de los indicadores destacados por el equipo de gobierno fue el periodo medio de pago a proveedores, situado en 27,68 días, frente a los 547 días que, según recordó Priego, se registraban en 2011.

El alcalde vinculó estos resultados económicos con la evolución de otros indicadores socioeconómicos de la ciudad. Así, señaló que el paro descendió en 219 personas durante el último año y en 457 desde el inicio del actual mandato, situándose la tasa de desempleo "por debajo del 10% por primera vez en más de veinte años".

Más autónomos y empresas

Priego también destacó el aumento del número de autónomos y empresas, el crecimiento de las transacciones inmobiliarias y el incremento de la recaudación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) por parte de grandes empresas.

Asimismo, recordó que Cabra afrontará en los próximos años inversiones superiores a los 10 millones de euros gracias a nuevos fondos europeos, además de proyectos empresariales anunciados por valor de más de 30 millones de euros y que, según indicó, generarán más de 150 empleos directos.

Por último, el alcalde aseguró que "todos los parámetros económicos de nuestra ciudad avanzan en la buena dirección", aunque insistió en la necesidad de seguir reduciendo el desempleo, mejorar la agilidad administrativa y continuar apoyando a empresas y emprendedores.