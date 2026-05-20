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La Aemet avisa a las puertas de la Feria de Córdoba: "Las temperaturas seguirán subiendo en los próximos días"

Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología en la capital y la provincia

Montaje de las casetas de la Feria de Córdoba ayer martes, en una hora de especial intensidad del sol.

Montaje de las casetas de la Feria de Córdoba ayer martes, en una hora de especial intensidad del sol. / Víctor Castro

Tomás Moreno

Córdoba

Tras la llegada de la dorsal anticiclónica desde el Atlántico, que ha provocado un importante aumento de las temperaturas, con clima muy estable, sin precipitaciones ni tormentas, muchos cordobeses se preguntan por el tiempo que hará en la Feria de Mayo, que arranca el próximo viernes por la noche. Y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es muy clara al respecto: "Las temperaturas seguirán subiendo en Andalucía en estos próximos días", asegura el instituto oficial en un post en la red social X (antes Twitter).

Ya en la jornada de ayer martes, las temperaturas máximas llegaron a los 30 grados en la estación meteorológica del Aeropuerto de Córdoba, aunque las mínimas de esta pasada madrugada aún han dado un respiro, puesto que han cerrado en 10º en el momento más fresco de la noche.

Un '20-40' propio de agosto que podría suceder en la Feria

Sin embargo, tanto las mínimas como las máximas seguirán subiendo tanto hoy miércoles, 20 de mayo, como en próximos días, por lo que el primer fin de semana de la Feria será muy caluroso, con temperaturas mínimas cercanas, incluso, a los 20º, y máximas que se quedarán muy cerca de los 40º.

Anomalía de las temperaturas máximas en la jornada de ayer, en publicación de la Aemet.

Anomalía de las temperaturas máximas en la jornada de ayer, en publicación de la Aemet. / X / @AEMET_Andalucia

Así las cosas, y centrándonos en el pronóstico de la Aemet para hoy miércoles, 20 de mayo, en la capital y la provincia habrá cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables, con predominio de la componente sur por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 13º y 33º, en Lucena entre 15º y 31º, en Pozoblanco entre 14º y 31º, y en Priego de Córdoba entre 14º y 31º.

Temperaturas máximas registradas este martes.

Temperaturas máximas registradas este martes. / X / @AEMET_Andalucia

El tiempo este jueves

Mañana jueves, 21 de mayo, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables, con predominio de la componente este.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 15º y 34º, en Lucena entre 16º y 31º, en Pozoblanco entre 15º y 32º, y en Priego de Córdoba entre 15º y 31º.

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