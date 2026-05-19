El prieguense Rafael Luque, descubridor de más de 200 planetas, repite como finalista en los Premios Princesa de Girona

El astrofísico prieguense Rafael Luque Ramírez es uno de los cinco finalistas del Premio Investigación 2026, organizado por la Fundación Princesa de Girona y cuyo ganador se conocerá el próximo martes, 26 de mayo, en Murcia.

Esta es la segunda vez consecutiva que Luque opta a estos premios que reconocen a jóvenes científicos e investigadores, incluidos los que trabajan en el campo de las ciencias humanas y sociales, con experiencias o proyectos de investigación destacados en su disciplina y que posean un espíritu emprendedor e innovador con un elevado potencial de desarrollo futuro. En esta edición, se han recibido 400 candidaturas en las categorías de Investigación, Arte y Social.

Los cinco candidatos finalistas de la categoría Investigación presentarán sus proyectos en el acto central del Tour del Talento en Murcia, ante un jurado de expertos vinculados al ámbito científico. Este galardón está dotado con 20.000 euros y reconocido con la entrega de la reproducción de una obra del artista contemporáneo Juan Zamora (Premio Princesa de Girona Arte 2017).

Rafael Luque, a la búsqueda de exoplanetas

Rafael Luque Ramírez, natural de Priego de Córdoba, donde nació en 1993, es astrofísico e investigador en el campo de los exoplanetas, donde ha liderado importantes contribuciones al descubrimiento y estudio de nuevos mundos fuera del sistema solar.

Licenciado en Física por la Universidad de Granada, cursó un máster en Astrofísica en la Universidad de Heidelberg (Alemania), iniciando en 2018 su doctorado en el Instituto de Astrofísica de Canarias gracias a una beca INPhINIT de la Caixa, que defendió en 2021 con mención internacional y calificación cum laude.

En la actualidad, Rafael es investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, siendo uno de los referentes internacionales en el estudio de exoplanetas, tras haber liderado proyectos de investigación en centros internacionales de referencia, centrados en el uso de técnicas de tránsito y velocidades radiales para detectar y caracterizar planetas que orbitan otras estrellas.

Ha descubierto más de 200 planetas

Su investigación se centra en el descubrimiento y caracterización de planetas fuera del sistema solar. Ha contribuido al descubrimiento de más de 220 exoplanetas y ha publicado más de 180 artículos científicos, liderando colaboraciones internacionales de gran escala. Entre sus aportaciones más relevantes destaca la identificación de una nueva clase de planetas, los “mundos acuáticos”, clave para comprender la formación planetaria y la posible existencia de vida en otros sistemas.

Ha recibido financiación competitiva superior a 2,7 millones de euros, incluyendo una ERC Starting Grant, y ha sido reconocido con múltiples premios nacionales e internacionales.

En los próximos años, su investigación se centrará en el estudio detallado de atmósferas planetarias y en la búsqueda de biofirmas mediante telescopios de última generación, con el objetivo de responder a una de las grandes preguntas científicas: la existencia de vida fuera de la Tierra.