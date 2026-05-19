Priego acogerá la segunda edición de la muestra de asociaciones sociales con 20 colectivos participantes

Un total de 20 colectivos tomarán parte en la segunda edición de la muestra de asociaciones sociales que, organizada por el Área de Bienestar Social y Familia del Consistorio prieguense, se celebrará el próximo 13 de junio en el Pabellón de las Artes.

Según ha indicado en su presentación la concejal delegada de Asociaciones y Voluntariado, Mercedes Sillero, esta iniciativa tiene como objetivo visibilizar el importante trabajo que desarrolla el tejido asociativo de la localidad, así como fomentar la participación ciudadana y el conocimiento de los recursos sociales disponibles en la localidad.

Mercedes Sillero, en la presentación del encuentro. / Rafael Cobo

La veintena de entidades que tomarán parte en la muestra contarán con un stand informativo, en el que darán a conocer sus programas, servicios y actividades, acercando así su labor a la ciudadanía de una forma directa y participativa.

El listado de participantes

Entre las asociaciones participantes se encuentran la Asociación Apoyo, Cultura y Mediación, Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer, Aendepri, Afisub, Albasur, Alfusal, Cáritas Interparroquial, Cruz Roja, Cuidando el Alma, Diseño, Asociación de Dislexia y Otras Dificultades de Aprendizaje, Feras, Lactancia Priego Mujer y Maternidad, Malva, Asociación de Mujeres 25 de Mayo, Priego Sin Barreras Arquitectónicas, Protección Civil, Qigong Andalucía, Sagrado Corazón, Amigos de la Artesanía y Terapias Naturales Azahar de la Villa.