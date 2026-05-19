Sociedad
Priego acogerá la segunda edición de la muestra de asociaciones sociales con 20 colectivos participantes
La iniciativa del Consistorio prieguense busca visibilizar el trabajo de los colectivos y fomentar la participación ciudadana
Un total de 20 colectivos tomarán parte en la segunda edición de la muestra de asociaciones sociales que, organizada por el Área de Bienestar Social y Familia del Consistorio prieguense, se celebrará el próximo 13 de junio en el Pabellón de las Artes.
Según ha indicado en su presentación la concejal delegada de Asociaciones y Voluntariado, Mercedes Sillero, esta iniciativa tiene como objetivo visibilizar el importante trabajo que desarrolla el tejido asociativo de la localidad, así como fomentar la participación ciudadana y el conocimiento de los recursos sociales disponibles en la localidad.
La veintena de entidades que tomarán parte en la muestra contarán con un stand informativo, en el que darán a conocer sus programas, servicios y actividades, acercando así su labor a la ciudadanía de una forma directa y participativa.
El listado de participantes
Entre las asociaciones participantes se encuentran la Asociación Apoyo, Cultura y Mediación, Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer, Aendepri, Afisub, Albasur, Alfusal, Cáritas Interparroquial, Cruz Roja, Cuidando el Alma, Diseño, Asociación de Dislexia y Otras Dificultades de Aprendizaje, Feras, Lactancia Priego Mujer y Maternidad, Malva, Asociación de Mujeres 25 de Mayo, Priego Sin Barreras Arquitectónicas, Protección Civil, Qigong Andalucía, Sagrado Corazón, Amigos de la Artesanía y Terapias Naturales Azahar de la Villa.
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