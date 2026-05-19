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El tiempo

Una potente dorsal anticiclónica sobrevuela Córdoba: la Aemet explica sus efectos en las temperaturas

Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología en la capital y la provincia

Dorsal anticiclónica sobre los cielos de la península Ibérica, en imagen difundida por la Aemet.

Dorsal anticiclónica sobre los cielos de la península Ibérica, en imagen difundida por la Aemet. / X / @AEMET_Andalucia

Tomás Moreno

Córdoba

Una potente "dorsal anticiclónica" sobrevuela Córdoba, lo que provocará un sensible aumento de las temperaturas desde hoy martes, 19 de mayo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lo deja claro en un post en la red social X, antes Twitter, en el que advierte de "temperaturas en aumento, quedando significativamente por encima de los valores normales de esta época del año", como consecuencia de este fenómeno atmosférico.

¿Qué es una dorsal anticiclónica?

Según divulga la propia Aemet en un blog especializado oficial, la dorsal anticiclónica es "una ondulación que asciende latitudinalmente" y que genera "ausencia de precipitaciones, poca nubosidad y temperaturas máximas muy por encima de la media".

Este tipo de dorsales son más habituales "durante la primavera" y tienen un desplazamiento oeste-este; es decir, llegan por el Atlántico y se van por el Mediterráneo. En estos momentos, está accediendo a la Península y hoy mismo dejará sentir sus primeros efectos.

Así variarán las temperaturas en España durante los próximos días.

Así variarán las temperaturas en España durante los próximos días. / X / @AEMET_Andalucia

¿Qué temperaturas tendremos los próximos días?

Pues, para empezar, hoy martes alcanzaremos los 29 grados y mañana miércoles, los 34º, aunque, a priori, el ascenso térmico encontrará su pico el sábado, cuando viviremos un inicio de fin de semana con 36 grados a la sombra y noches más propias del verano, con 17º. En todo caso, la subida será bastante elevada del martes al miércoles y el pronóstico puede cambiar con el paso de los días.

El tiempo en Córdoba.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Así las cosas, y centrándonos en la previsión concreta de la Aemet hoy martes, 19 de mayo, para Córdoba y provincia, tendremos cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 29º, en Lucena entre 13º y 26º, en Pozoblanco entre 10º y 27º, y en Priego de Córdoba entre 11º y 26º.

El tiempo este miércoles

Mañana miércoles, 20 de mayo, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables, con predominio de la componente sur por la tarde.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 34º, en Lucena entre 16º y 31º, en Pozoblanco entre 14º y 31º, y en Priego de Córdoba entre 15º y 31º.

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