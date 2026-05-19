El tiempo
Una potente dorsal anticiclónica sobrevuela Córdoba: la Aemet explica sus efectos en las temperaturas
Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología en la capital y la provincia
Una potente "dorsal anticiclónica" sobrevuela Córdoba, lo que provocará un sensible aumento de las temperaturas desde hoy martes, 19 de mayo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lo deja claro en un post en la red social X, antes Twitter, en el que advierte de "temperaturas en aumento, quedando significativamente por encima de los valores normales de esta época del año", como consecuencia de este fenómeno atmosférico.
¿Qué es una dorsal anticiclónica?
Según divulga la propia Aemet en un blog especializado oficial, la dorsal anticiclónica es "una ondulación que asciende latitudinalmente" y que genera "ausencia de precipitaciones, poca nubosidad y temperaturas máximas muy por encima de la media".
Este tipo de dorsales son más habituales "durante la primavera" y tienen un desplazamiento oeste-este; es decir, llegan por el Atlántico y se van por el Mediterráneo. En estos momentos, está accediendo a la Península y hoy mismo dejará sentir sus primeros efectos.
¿Qué temperaturas tendremos los próximos días?
Pues, para empezar, hoy martes alcanzaremos los 29 grados y mañana miércoles, los 34º, aunque, a priori, el ascenso térmico encontrará su pico el sábado, cuando viviremos un inicio de fin de semana con 36 grados a la sombra y noches más propias del verano, con 17º. En todo caso, la subida será bastante elevada del martes al miércoles y el pronóstico puede cambiar con el paso de los días.
Así las cosas, y centrándonos en la previsión concreta de la Aemet hoy martes, 19 de mayo, para Córdoba y provincia, tendremos cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 29º, en Lucena entre 13º y 26º, en Pozoblanco entre 10º y 27º, y en Priego de Córdoba entre 11º y 26º.
El tiempo este miércoles
Mañana miércoles, 20 de mayo, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables, con predominio de la componente sur por la tarde.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 34º, en Lucena entre 16º y 31º, en Pozoblanco entre 14º y 31º, y en Priego de Córdoba entre 15º y 31º.
- Más de 4.000 habitantes de Baena, el 23% de la población, viven en zonas con necesidades de transformación social
- El Cordobés y un espectáculo de drones inauguran la Feria de Mayo de Palma del Río
- Nuevo accidente mortal en la carretera A-318 en Lucena: una persona fallece en el choque frontal entre un camión y un turismo
- Resultados de las elecciones en Andalucía en Córdoba: consulta los ganadores municipio a municipio
- Talento y belleza de norte a sur: Estos son los ganadores del Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Provincia de Córdoba
- Los 10 pueblos más bonitos de Córdoba, según la revista Viajar: “Todos tienen historia y encanto”
- Castro del Río se prepara para recibir a más de 1.000 peregrinos en el encuentro de la Vera Cruz de 2026
- La Diputación de Córdoba pagará a las empresas 6.750 euros por cada contrato indefinido de mujeres vulnerables