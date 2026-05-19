Posadas reformará su Plaza de la Constitución con una inversión de 161.000 euros

Hasta el 3 de junio está abierto el plazo de licitación para el contrato de reforma de la Plaza de la Constitución de Posadas, obra promovida por el Ayuntamiento maleno y financiada a través del Programa de Humanización de Entornos Urbanos y Agenda Rural de la Diputación de Córdoba, en su bienio 2026-2027, con una inversión de 161.006 euros.

Este enclave singular de la localidad y cargado de historia, que actualmente se caracteriza por albergar diversos monolitos dedicados a hijos predilectos o adoptivos del municipio, presenta varias deficiencias como el predominio de solería de hormigón con bancadas de zonas verdes elevadas que no son accesibles, problemas de accesibilidad debido a los desniveles no resueltos adecuadamente y barreras arquitectónicas en los itinerarios peatonales.

Asimismo, la zona de aparcamientos anexa presenta problemas de funcionalidad y dimensiones reducidas para el acceso de vehículos, donde el desembarco de los conductores es dificultoso. Igualmente, se detecta un déficit en la dotación de mobiliario urbano y fuentes de agua potable.

Una regeneración urbana en pleno centro

La actuación pretende la ejecución de obras de regeneración urbana y mejora de espacios libres dotando a la plaza de accesos adaptados a la normativa de accesibilidad; eliminando las barreras arquitectónicas; y reorganizando la zona de aparcamientos en las calles que flanquean la plaza, Libertad y Luis de Soldevilla, para mejorar la seguridad peatonal.

En cuanto a las zonas verdes, se acometerá el saneamiento de arbolado existente y plantación de nuevas especies (árboles de sombra de hoja perenne), incluyendo la instalación de un sistema de riego por goteo automatizado. Se mejorará el sombreado con refuerzo de pérgolas con plantas trepantes para sombra vegetal y el espacio urbano con plantas aromáticas y decorativas.

Las luminarias, renovadas

La intervención también incluye la renovación puntual del alumbrado público para eficiencia energética y la instalación de una fuente de agua potable adaptada y mobiliario urbano como bancos y papeleras. Así como un camino con las dimensiones de 1,80 m como mínimo junto a los monolitos de las personas distinguidas y con un revestimiento adecuado para facilitar el tránsito de personas con problemas de accesibilidad.

La duración de las obras será de cuatro meses a contar desde el día siguiente al de la firma del acta de comprobación de replanteo, salvo que el adjudicatario de las obras haya ofertado una reducción del plazo de ejecución.