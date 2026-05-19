Pedro Abad aprueba un cheque-bebé de 300 euros que puede sumarse a las ayudas de la Diputación

Pedro Abad es uno de los pocos municipios de la provincia que se ha sumado a las iniciativas económicas para fomentar la natalidad. Desde que desapareció el cheque-bebé del Estado hace ya 15 años, han sido varias las administraciones públicas que han hecho esfuerzos para apoyar económicamente a las familias en medio de una crisis de natalidad que ya arrastra décadas y que se da en prácticamente todos los países occidentales avanzados.

La última de esas administraciones ha sido el Consistorio perabeño, que acaba de hacer público en un comunicado su propio cheque-bebé de 300 euros para los padres de todos los nacidos entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. Un aspecto destacado de estas ayudas es que son compatibles con otras aportaciones similares como la de la Diputación de Córdoba, que ha prorrogado estas subvenciones de 600 euros. Por lo tanto, una familia de Pedro Abad podría cobrar directamente 900 euros por cada bebé nacido o adoptado entre las fechas establecidas.

Las condiciones para cobrar la ayuda son muy similares para el caso de Pedro Abad y la Diputación de Córdoba. El Ayuntamiento de este municipio del Alto Guadalquivir ha explicado que los solicitantes deben estar empadronados en el municipio con al menos dos años de antelación, mantener la residencia efectiva en la localidad durante todo el proceso y estar al corriente de las obligaciones tributarias municipales.

La partida destinada al cheque-bebé de Pedro Abad es de 5.400 euros, que podrían ampliarse si fuera necesario. Con ese presupuesto el Consistorio puede facilitar la vida de un máximo de 18 familias.

Condiciones del Ayuntamiento: hay que gastar el dinero en la localidad

Hay una diferencia importante con las ayudas de la Diputación, que no tienen más condicionantes y pueden dedicarse a lo que quieran las familias. El Ayuntamiento de Pedro Abad, por contra, obliga a gastar ese dinero en comprar productos para el bebé en comercios del municipio para favorecer así la economía local.

Ayuntamiento de Pedro Abad. / CÓRDOBA

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de noviembre de 2026 en el registro del Ayuntamiento o a través de su sede electrónica, acompañadas de la documentación requerida, como el libro de familia, certificado de empadronamiento y justificantes de gasto.

El plazo máximo para resolver las solicitudes será de dos meses desde su presentación, y el abono de la ayuda se realizará en un único pago mediante transferencia bancaria, una vez aprobada la correspondiente resolución.