Manuel Egea, reelegido decano del Colegio de Abogados de Lucena al no presentarse candidatura alternativa

Tras el cierre del proceso electoral con una única candidatura en el Colegio de Abogados de Lucena, el letrado Manuel Egea Manrique, quien preside esta institución desde 2022, continuará como decano los próximos cuatro años.

Así, la junta electoral ha proclamado electos a los cargos reflejados en la candidatura encabezada por Manuel Egea, abogado de 63 años, con despacho implantado en la localidad. Las principales novedades en la nueva junta de gobierno corresponden a María Inmaculada López Carrillo, en la secretaría, y, como nuevo diputado tercero, Francisco Javier Ortiz López de Ahumada.

De otro lado, permanecen en el equipo de trabajo José Antonio Vigo Aguilera, diputado primero-vicedecano; María Jesús Arcos Trujillo, en funciones de diputada segunda; la tesorería recae en Francisco Javier Ruiz González, y se ocupa de la labor de bibliotecaria Laura María García Villa.

Un proyecto de continuidad

En 2022, Egea accedió al decanato después de pertenecer a seis juntas de gobierno en sucesivas etapas. Hace unos días encuadraba esta candidatura en un proyecto de "continuidad" y que responde "al sentir trasladado por una mayoría del censo", ya que constantemente "ha venido respaldando las acciones y decisiones" emprendidas por la anterior junta de gobierno.

La toma de posesión acontecerá, según dictan los estatutos, durante el mes de junio. Entre otras iniciativas, proseguirán la formación continua, la obra social, la facilitación de herramientas de inteligencia artificial y la defensa de la recuperación de las competencias para el tribunal de instancia de Lucena de los asuntos en materia de violencia de género.