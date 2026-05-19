La Junta de Andalucía libera 11,4 millones para el arreglo de caminos en Córdoba afectados por los temporales

El Gobierno andaluz en funciones ha aprobado la ampliación a 1.502 millones de las actuaciones para arreglar daños en infraestructuras hídricas y caminos rurales provocados por las borrascas que afectaron a Andalucía entre finales de 2025 y primeros de 2026. Para la provincia de Córdoba se han autorizado 11,4 millones de euros en 244 acciones; además, la Consejería de Justicia ha liberado ya 3 millones en la provincia para el arreglo de infraestructuras públicas municipales.

Según la referencia oficial del Consejo de Gobierno, la ampliación de esta partida es de 82 millones de euros, que son fondos propios de la Junta de Andalucía y se destinarán a obras que los técnicos de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha incluido en el plan tras revisar su pertinencia.

Un camino rural de Baena afectado por los temporales del invierno. / Juan Carlos Roldán

El arreglo de los caminos rurales tendrá un coste de 67,7 millones de euros, que serán sobre todo para la provincia de Cádiz (127 actuaciones); 4,2 millones de euros para actuar en caminos de Granada (255 intervenciones) y 12,7 millones de euros para obras en vías rurales de Huelva (232 actuaciones).

Para Jaén habrá una partida de 14 millones de euros para 257 intervenciones; en Málaga superan los 9,5 millones de euros para ejecutar 206 actuaciones; y en Sevilla rozan los nueve millones de euros relativos a 181 acciones de mejora.

Recuperación de las infraestructuras de riego

La intervención de esta partida presupuestaria tiene fondos también para las infraestructuras de riego, cuyo importe será de 14,6 millones de euros, que implican 21 actuaciones en la provincia de Cádiz (1,5 millones de euros); 42 obras en Granada (3,2 millones de euros); 29 mejoras en Jaén (1,5 millones de euros); 14 comunidades de regantes de Málaga (algo más de 326.000 euros); y 43 actuaciones en regadíos de Sevilla (ocho millones de euros).

Ayudas a entidades locales

El Consejo de Gobierno ha aprobado también la tramitación de ayudas a entidades locales que se vieron afectadas por el mismo tren de borrascas con un monto total de 35 millones de euros en fondos directos "a los ayuntamientos afectados por la sucesión de borrascas que estaban destinadas a restituir, reparar, reforzar, consolidar, rehabilitar, restaurar, conservar o limpiar infraestructuras e instalaciones públicas donde desarrollen competencias o presten servicios municipales".

Las delegaciones territoriales de Justicia, Administración Local y Función Pública han comenzado ya a abonar a los ayuntamientos los anticipos presupuestarios, detallan desde la Junta, siendo Cádiz la provincia que se hace con más fondos (10.806.372,03 euros). Le sigue Jaén (6.032.257,39 euros) y Granada (5.178.687,21 euros). El resto se repartirá entre Sevilla (3.353.409,89 euros), Málaga (3.232.720,77 euros), Huelva (2.004.286,68 euros) y Almería (1.392.570,67 euros).