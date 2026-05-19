Hornachuelos proyecta 28 nuevas viviendas y extenderá la VPO a las pedanías

El alcalde de Hornachuelos, Julián López, ha anunciado una nueva apuesta municipal por la vivienda pública tras la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que permitirá al municipio impulsar nuevas promociones residenciales y actuaciones de rehabilitación urbana.

Entre los proyectos más inmediatos destaca la construcción de 28 nuevas viviendas en unos solares municipales situados en la calle Jaén. Según explicó el regidor, el Ayuntamiento ya ha aprobado el contrato para la redacción del proyecto básico de esta promoción, que incluirá además plazas de garaje y trasteros.

Una "apuesta clara" del Gobierno municipal

López subrayó que esta actuación se suma a otras iniciativas recientes en materia de vivienda desarrolladas por el Consistorio, como las 16 viviendas construidas en la calle Vega y las siete que actualmente se ejecutan también en la calle Jaén. “Es una apuesta clara del Gobierno municipal por facilitar el acceso a la vivienda”, señaló.

El alcalde incidió especialmente en el carácter social de estas promociones, dirigidas a familias con menos recursos económicos, jóvenes y personas mayores con dificultades para acceder al mercado inmobiliario.

También en el casco antiguo y en las pedanías

Asimismo, destacó que el nuevo Plan Estatal de Vivienda no solo permitirá construir nuevas viviendas, sino también avanzar en la rehabilitación del casco antiguo del municipio. En este sentido, el Ayuntamiento pretende actuar sobre viviendas abandonadas o deterioradas para frenar el deterioro del parque residencial tradicional.

El regidor avanzó además que el Consistorio quiere extender estas políticas de vivienda a los distintos núcleos de población y poblados del término municipal, aprovechando los terrenos de titularidad pública disponibles. Para ello, el Ayuntamiento pondrá en marcha próximamente una campaña de sensibilización para fomentar la inscripción de vecinos en el registro municipal de demandantes de vivienda, con el objetivo de conocer las necesidades reales existentes y planificar futuras promociones en función de la demanda.