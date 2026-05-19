Ya hay fecha para la inscripción en las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches 2026, un singular y multitudinario evento del calendario estival

El Ayuntamiento de Añora ha abierto oficialmente el periodo de inscripción para participar en las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches 2026, "uno de los eventos más singulares y multitudinarios del calendario estival andaluz", explica la organización en una nota de prensa. La cita reunirá un año más a decenas de equipos procedentes de distintos puntos de España y del extranjero para competir en juegos tradicionales y actividades vinculadas al mundo rural.

La organización ha establecido diferentes fases de inscripción para los equipos participantes, manteniendo el modelo de ediciones anteriores. Los equipos con plaza fija dispondrán de un primer periodo preferente, mientras que posteriormente se abrirá el plazo para nuevas solicitudes de participación. En concreto, el plazo para equipos con plaza concluye este miércoles y el de equipos de nueva solicitud comenzará el día 21 de mayo y concluirá el 26. El número máximo de equipos participantes volverá a estar limitado para garantizar el correcto desarrollo de las pruebas y la experiencia de convivencia que caracteriza al evento.

Iniciativa pionera que combina deporte con tradición y promoción del medio rural

Las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches se han consolidado como una iniciativa pionera que combina deporte, tradición, igualdad y promoción del medio rural. Entre los días 3 y 5 de julio, Añora acogerá competiciones inspiradas en juegos populares, fomentando además valores como el trabajo en equipo, la cooperación intergeneracional y la participación igualitaria entre hombres y mujeres.

Añora vive una intensa jornada de juegos en las Olimpiadas Rurales / Rafa Sánchez

Los equipos deberán estar formados por entre 16 y 20 participantes y cumplir con los criterios de paridad establecidos por la organización. Además, podrán participar personas mayores de 16 años, reforzando así el carácter inclusivo y social de las Olimpiadas.

Un evento que continúa creciendo edición tras edición

Desde la organización destacan que el evento continúa creciendo edición tras edición, convirtiéndose en un importante atractivo turístico y económico para la comarca de Los Pedroches y proyectando la imagen de Añora como referente de innovación social y dinamización rural. Toda la información relativa al proceso de inscripción y las bases de participación puede consultarse en la web oficial de las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches.