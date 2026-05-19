La Diputación de Córdoba reconoce el talento y el liderazgo de mujeres que contribuyen al desarrollo de la provincia en los Premios al Emprendimiento

El salón de actos de la Diputación de Córdoba ha acogido la entrega de los terceros Premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino de Córdoba, una cita organizada bajo el lema Creando referentes femeninos a favor de la igualdad, en la que se ha puesto en valor el talento, la innovación y la capacidad transformadora de mujeres que contribuyen al desarrollo económico, social, científico, cultural y deportivo de la provincia.

Así lo ha explicado Auxiliadora Moreno, delegada de Igualdad y Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial, quien se ha enorgullecido de la celebración de esta gala, ya que "el objetivo principal es visibilizar el trabajo tan fundamental que mujeres de la provincia tienen a nivel de liderazgo y emprendimiento, tanto a nivel empresarial como cultural y social, y que son el motor de nuestra provincia".

Las premiadas

En cuanto a las premiadas, en la categoría Premio a la Trayectoria Profesional Femenina Provincial de Córdoba, la galardonada ha sido Esther Capitán Muñoz, empresaria, abogada y fundadora de ECSA Consultores y Abogados, además de presidenta de AJE Córdoba.

El Premio al Proyecto Innovador Femenino ha recaído en Avencia Arévalo García, enfermera y podóloga, por su dispositivo termográfico para la prevención de úlceras en pacientes diabéticos y encamados.

Participantes en la mesa redonda que se ha celebrado durante el acto de entrega de los Premios al Emprendimiento. / CÓRDOBA

La distinción en la categoría de Ciencia y Tecnología en Femenino ha sido para Mercedes Torres Jiménez, catedrática y vicerrectora de Investigación de la Universidad Loyola, por su trabajo en inteligencia artificial, machine learning y ciencia de datos aplicada al bien común.

En el ámbito deportivo, Elia María Cuenca Jiménez ha recibido el Premio del Deporte en Femenino por una sólida trayectoria en natación y aguas abiertas. Y por último, Rosario Mérida Serrano, profesora de la Universidad de Córdoba, ha obtenido el Premio de Cultura en Femenino por su labor en coeducación, igualdad y transformación de la cultura educativa.

La jornada ha incluido una Mención Especial de la Diputación de Córdoba para el Centro Educativo Zalima, reconocido por su trayectoria desde 1964 en la formación de mujeres y su apuesta por la FP Dual, la educación en valores y la inserción laboral.

En su intervención antes de la entrega de los galardones, Auxiliadora Moreno ha hecho hincapié en la necesidad de "visibilizar la importancia que tiene la mujer en el ámbito de desarrollo económico de la provincia, ya que es de vital importancia dar ese ejemplo a las generaciones de chicas que vienen detrás".

Auxiliadora Moreno se dirige a los asistentes al inicio de la entrega de los Premios al Emprendimiento. / CÓRDOBA

Referentes para las mujeres que están empezando

Por su parte, Blanca Torrent, delegada de Economía y Empleo y presidenta de Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) del Ayuntamiento de Córdoba, ha agradecido a la institución provincial el desarrollo de estas iniciativas que "tienen rostro de mujer y que son tan importantes", y ha subrayado que "es importantísimo que las mujeres tanto de la provincia como de la capital que trabajan en el mundo empresarial tengamos esa visibilidad y seamos referentes para aquellas que están empezando y que tienen una inquietud".

El delegado territorial de Desarrollo Educativo, Universidad y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Copé, que también ha participado en el acto, ha recalcado que "es fundamental visibilizar casos de éxito en el liderazgo y el emprendimiento femenino”. Por ello, "desde la Junta de Andalucía y desde la Fundación Andalucía Emprende apoyamos estas iniciativas, ya que cualquier caso de éxito femenino es un éxito de la sociedad en su conjunto y tenemos que seguir trabajando desde las administraciones", ha concluido.

Finalmente, María José Segura, presidenta Asociación Foro Mujeres Líderes y CEO de Combo Comunicación, ha resaltado que "la colaboración público-privada es muy importante para que salgan adelante estos premios reconociendo así el talento y el liderazgo de las mujeres de Córdoba".