Formación
Cabra reúne a técnicos de juventud de seis países europeos en un curso internacional
La iniciativa 'Trabajadores juveniles como agentes de cambio' ha congregado a una treintena de participantes para compartir herramientas, metodologías y experiencias en el ámbito juvenil
El curso internacional Trabajadores juveniles como agentes de cambio’ celebrado durante la pasada semana en Cabra, ha reunido a una treintena de profesionales de juventud procedentes de seis países europeos con el objetivo de compartir herramientas, experiencias y metodologías para mejorar el trabajo con jóvenes y fomentar futuras redes de colaboración internacional.
La iniciativa, promovida por Letonia y con España como país anfitrión, ha contado además con la participación de delegaciones de Portugal, Rumanía, Italia e Irlanda. Cada una de ellas ha estado integrada por cuatro profesionales del ámbito juvenil, junto al equipo de formación y coordinación del proyecto.
Las sesiones de trabajo se han desarrollado en horario intensivo de mañana y tarde, abordando dinámicas relacionadas con la participación juvenil, el trabajo comunitario y el intercambio de buenas prácticas a nivel europeo.
Oportunidades de crecimiento y aprendizaje para los jóvenes
El alcalde de Cabra, Fernando Priego, y la delegada municipal de Juventud, Sara Alguacil, visitaron el encuentro durante su desarrollo. El regidor destacó "la capacidad de nuestra ciudad para convertirse en punto de encuentro de iniciativas internacionales que fomentan el conocimiento, la convivencia y el intercambio cultural entre jóvenes y profesionales de distintos países europeos".
Priego subrayó además que este tipo de programas contribuyen a proyectar la imagen de Cabra "como una ciudad abierta, acogedora y preparada para albergar actividades de carácter internacional", generando también oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal para la juventud.
La importancia de impulsar proyectos internacionales
Por su parte, Alguacil incidió en la importancia de seguir impulsando proyectos europeos que permitan a jóvenes y profesionales "conocer otras realidades, compartir experiencias y aprovechar todas las herramientas y recursos que la Unión Europea pone a disposición de la juventud".
La responsable municipal señaló asimismo que varios de los participantes "son socios consolidados de la Delegación de Juventud con los que ya se han desarrollado actividades anteriores", mostrando su satisfacción porque esta experiencia pueda servir para abrir nuevas líneas de colaboración internacional.
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