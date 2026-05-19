Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Controles en la FeriaPuntos de luzAgresiones sexistasImputación de ZapateroJuanma MorenoIván AniaPago con bizumObras CaballerizasSin reguetónJosé María BellidoSolemccorDetenida LuqueDirecto | Foro NoroesteViviendas Guardia CivilVotos calle por calleElecciones AndalucíaResultados elecciones 17MResultados elecciones CórdobaResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

Loterías y apuestas del Estado

La Bonoloto reparte suerte en Fuente Palmera, aunque se queda a un paso del bote millonario

El premio de segunda categoría, compartido con un boleto de Laredo, agracia a un vecino de Fuente Palmera con más de 82.000 euros

Administración de Fuente Palmera donde se ha vendido el premio.

Administración de Fuente Palmera donde se ha vendido el premio. / CÓRDOBA

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

El sorteo de la Bonoloto de este martes 19 de mayo ha dejado un premio de segunda categoría en Fuente Palmera, donde un acertante cobrará 82.575 euros tras validar su boleto en la administración ubicada en Pablo Antonio de Olavide, s/n.

El premio ha sido compartido con otro boleto sellado en la localidad cántabra de Laredo, ambos agraciados con cinco aciertos más el complementario.

Noticias relacionadas y más

Dos millones para un único acertante

La mayor fortuna de la noche, sin embargo, ha recaído en un único acertante de primera categoría. El boleto ganador, validado en Chinchón (Madrid), ha obtenido los seis aciertos y se llevará un total de 2.025.301 euros. El resultado de la Bonoloto de este martes ha sido: 1, 6, 13, 28, 29 y 48, siendo el número complementario el 9, y el reintegro el 8. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más de 4.000 habitantes de Baena, el 23% de la población, viven en zonas con necesidades de transformación social
  2. Un tercio de las viviendas de la Guardia Civil en Córdoba están desocupadas por su mal estado, según AUGC
  3. El Cordobés y un espectáculo de drones inauguran la Feria de Mayo de Palma del Río
  4. Resultados de las elecciones en Andalucía en Córdoba: consulta los ganadores municipio a municipio
  5. Nuevo accidente mortal en la carretera A-318 en Lucena: una persona fallece en el choque frontal entre un camión y un turismo
  6. Talento y belleza de norte a sur: Estos son los ganadores del Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Provincia de Córdoba
  7. Los 10 pueblos más bonitos de Córdoba, según la revista Viajar: “Todos tienen historia y encanto”
  8. Castro del Río se prepara para recibir a más de 1.000 peregrinos en el encuentro de la Vera Cruz de 2026

La Bonoloto reparte suerte en Fuente Palmera, aunque se queda a un paso del bote millonario

La Bonoloto reparte suerte en Fuente Palmera, aunque se queda a un paso del bote millonario

Convocado el 13º Premio de Poesía Juana Castro: requisitos y plazo para presentarse

Convocado el 13º Premio de Poesía Juana Castro: requisitos y plazo para presentarse

Llega el 7º festival 'Corazón del Cancionero' de Baena: todas las fechas y actividades

Llega el 7º festival 'Corazón del Cancionero' de Baena: todas las fechas y actividades

El Ayuntamiento de Lucena destina 80.000 euros a becas escolares con posible ampliación en otros 5.000 euros

El Ayuntamiento de Lucena destina 80.000 euros a becas escolares con posible ampliación en otros 5.000 euros

El prieguense Rafael Luque, descubridor de más de 200 planetas, repite como finalista en los Premios Princesa de Girona

El prieguense Rafael Luque, descubridor de más de 200 planetas, repite como finalista en los Premios Princesa de Girona

El Festival de Teatro de Santaella acogerá la representación de nueve obras entre el 29 de mayo y el 28 de junio

Posadas reformará su Plaza de la Constitución con una inversión de 161.000 euros

Posadas reformará su Plaza de la Constitución con una inversión de 161.000 euros

La Junta de Andalucía libera 11,4 millones para el arreglo de caminos en Córdoba afectados por los temporales

La Junta de Andalucía libera 11,4 millones para el arreglo de caminos en Córdoba afectados por los temporales
Tracking Pixel Contents