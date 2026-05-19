La Bonoloto reparte suerte en Fuente Palmera, aunque se queda a un paso del bote millonario

El sorteo de la Bonoloto de este martes 19 de mayo ha dejado un premio de segunda categoría en Fuente Palmera, donde un acertante cobrará 82.575 euros tras validar su boleto en la administración ubicada en Pablo Antonio de Olavide, s/n.

El premio ha sido compartido con otro boleto sellado en la localidad cántabra de Laredo, ambos agraciados con cinco aciertos más el complementario.

Dos millones para un único acertante

La mayor fortuna de la noche, sin embargo, ha recaído en un único acertante de primera categoría. El boleto ganador, validado en Chinchón (Madrid), ha obtenido los seis aciertos y se llevará un total de 2.025.301 euros. El resultado de la Bonoloto de este martes ha sido: 1, 6, 13, 28, 29 y 48, siendo el número complementario el 9, y el reintegro el 8.