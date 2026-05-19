Los bomberos sofocan un incendio en un lavadero okupado en Palma del Río

A las 23:40 de este lunes 18 de mayo se producía un incendio en una caseta ruinosa situada en el interior del lavadero abandonado de la avenida Aulio Cornelio de Palma del Río. Efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar activando también a Bomberos, que sofocaron el incendio y en el que no hay que lamentar daños personales.

La alcaldesa de la ciudad, Matilde Esteo, ha informado que la investigación apunta a que el incendio podría estar provocado por los ocupantes de este lugar abandonado, ya que “ellos hacen candelas para calentarse la comida y parece ser que se incendió porque allí había material inflamable. No hubo daños personales pero sí muy llamativos”. Además de la actuación de bomberos, se utilizó una manguera del domicilio vecino para extinguir el fuego.

Inspección reciente

Desde Urbanismo ya estaban haciendo un trabajo previo debido a la “situación de insalubridad total que allí se vive e incluso las molestias que causan a los vecinos”, informa la alcaldesa, porque los propios vecinos habían solicitado reunión en alcaldía para tratar el asunto. Se intentó localizar al propietario, que ha aparecido tras el incidente y “nos ha confirmado que no está denunciada la ocupación”, expresa la primera edil. Desde el consistorio “se va a levantar el expediente correspondiente para que nadie habite allí debido a la peligrosidad”, aunque se conoce por parte de los vecinos que moran varios migrantes y españoles en este lugar. “En el momento de la inspección realizada el 27 de abril debido a las demandas de este vecino, había cuatro ocupantes”, ha expresado la alcaldesa, pero en el momento del incidente solo se encontraba una persona.

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Se ha abierto una investigación por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad y las diligencias instruidas se han puesto a disposición de la autoridad judicial. Matilde Esteo ha expresado que “vamos a seguir trabajando por la seguridad y que iré donde tenga que ir para exigir que el pueblo de Palma del Río tenga la seguridad y la certeza de estar seguro”, aunque asegura que siempre lo hará “bajo el marco de la legalidad y fuera de populismo y demagogia”.