Urbanismo
El Ayuntamiento de Pozoblanco inicia las obras de mejora de la calle Alfareros con el PFEA
La intervención eliminará barreras arquitectónicas y renovará las redes de abastecimiento de agua y saneamiento
El Ayuntamiento de Pozoblanco inicia este martes las obras de remodelación de la calle Alfareros, una actuación incluida en el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA). Una intervención con la que se revertirá el deterioro que presenta la calle, provocado por el paso del tiempo y por el tránsito peatonal y rodado que soporta.
Según ha informado el Consistorio, entre los principales problemas detectados se encuentran la insuficiente anchura de los acerados, la existencia de desniveles y barreras urbanísticas, así como la saturación de las redes de abastecimiento de agua y saneamiento.
La calle tendrá plataforma única en todo el tramo
El proyecto contempla la implantación de una plataforma única en todo el tramo, siguiendo el modelo ya aplicado en otras calles del municipio de características similares. Esta configuración permitirá diferenciar las zonas de tránsito rodado y peatonal mediante materiales de terminación, utilizando adoquín de granito tradicional en la banda de circulación y losas regulares de granito gris abujardado en las zonas peatonales.
Además, la actuación incluye la renovación de la red de saneamiento, con la sustitución de los colectores existentes por nuevas conducciones de PVC de mayor capacidad y resistencia, así como la instalación de nuevos elementos de recogida de aguas pluviales, pozos de registro e imbornales. También se contempla la renovación de la red de abastecimiento de agua potable mediante conducción de polietileno de alta densidad, así como actuaciones complementarias en canalizaciones eléctricas.
Se renovarán las infraestructuras básicas de la calle
El alcalde de Pozoblanco y concejal de Urbanismo, Santiago Cabello, ha destacado que "esta intervención no solo va a mejorar la imagen de la calle, sino que permitirá renovar infraestructuras básicas, eliminar barreras arquitectónicas y ofrecer un espacio más seguro y accesible para vecinos y viandantes".
"Estas obras forman parte de una planificación continuada para mejorar nuestras calles desde el punto de vista funcional, técnico y estético, resolviendo problemas estructurales y apostando por un modelo de ciudad más cómodo, accesible y preparado para el futuro", ha añadido el alcalde.
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