El Ayuntamiento de Lucena destina 80.000 euros a becas escolares con posible ampliación de 5.000 euros

Diferentes modificaciones han actualizado la convocatoria de becas escolares lanzada anualmente desde el área de Educación del Ayuntamiento de Lucena. La partida inicial conserva una cuantía de 80.000 euros, con una opción complementaria de incremento en 5.000 euros más.

Hace un año, este programa social y educativo benefició a un total de 792 escolares, agotándose únicamente un crédito de 61.260 euros. En consecuencia, para esta edición 2026-2027, el Consistorio ha decidido elevar el baremo de la renta media para acceder a estas ayudas hasta el 65% del Iprem (un indicador de renta usado para el acceso a prestaciones sociales). El límite se queda ahora en un ingreso máximo anual de 4.680 euros por cada miembro de la unidad familiar.

Más dinero para la etapa de Infantil

Otra de las novedades concierne a la etapa de Infantil. Atendiendo a las peticiones de las asociaciones de padres, las bases contemplan un aumento de 120 a 140 euros en la cuantía asignada a los alumnos de este nivel educativo. En cambio, continúa asociado a una cuantía de 60 euros el cheque relativo a los ciclos de Primaria, Secundaria Obligatoria o Formación Profesional.

La concejala de Educación, Miriam Ortiz, ha destacado el propósito principal de que “ninguna familia que cumpla los requisitos se quede sin esta ayuda”.

Miriam Ortiz presenta las ayudas. / Manuel González

Las becas para material escolar se dirigen a familias de alumnos nacidos entre 2011 y 2023 y que permanezcan empadronados en la localidad desde el 1 de enero de este año.

Las solicitudes se tramitan por vía presencial en la sede del Ayuntamiento y en formato telemático a través de la sede electrónica municipal, hasta el próximo 4 de junio.