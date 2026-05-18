Reportaje
El viaje que nació en Montilla y floreció en Nepal: la aventura solidaria de José de la Torre
La experiencia de un voluntariado en un orfanato de Nepal hace años impulsó un compromiso permanente con la infancia vulnerable
A más de 7.000 kilómetros de Montilla, José de la Torre Casas descubrió hace años una realidad que acabaría transformando su vida. Lo que comenzó como una experiencia de voluntariado en un orfanato cercano a la frontera entre Nepal e India terminó convirtiéndose en un compromiso permanente con la infancia más vulnerable de aquel país asiático.
Desde entonces, este montillano afincado en Madrid impulsa, a través de Namaste ONG, distintos proyectos educativos, sanitarios y de acogida destinados a menores que crecen en contextos marcados por la pobreza, la falta de recursos y la ausencia de oportunidades.
Nacido en Montilla el 2 de mayo de 1964, José de la Torre Casas reside en Madrid desde hace tres décadas. Cursó sus estudios en el colegio Virgen del Carmen, el instituto Blas Infante y la Universidad de Córdoba, y desarrolla su trayectoria profesional como IT Project Manager y profesor en diversas escuelas de negocios.
Según explica el propio José de la Torre Casas en declaraciones a CÓRDOBA, "después de recibir un premio internacional de voluntariado, me llevó un mes a un orfanato en Nepal, cerca de la frontera con la India, y me enamoré del país, de su cultura y, por supuesto, de los niños".
Protección de la infancia y el desarrollo comunitario
Aquella experiencia terminó dando forma a Namaste ONG, una organización nacida precisamente de ese viaje a Nepal y del compromiso de seguir acompañando lo que allí descubrió. Desde entonces, la entidad que preside trabaja en distintos puntos del país junto a organizaciones locales centradas especialmente en la protección de la infancia y el desarrollo comunitario.
La filosofía de la organización parte de una idea sencilla: colaborar con quienes conocen de primera mano la realidad de cada comunidad. Por ello, Namaste ONG desarrolla sus iniciativas junto a entidades y colectivos locales, aportando recursos, personas y acompañamiento, pero evitando sustituir a quienes ya trabajan sobre el terreno.
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