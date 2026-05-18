Un tercio de las viviendas de la Guardia Civil en Córdoba están desocupadas por su mal estado, según AUGC

La Guardia Civil posee en Córdoba cientos de viviendas en los cuarteles repartidos por toda la provincia, destinadas al alojamiento de los agentes y sus familias, que habitualmente deben trasladarse cada poco tiempo a sitios aislados o alejados de sus lugares de origen. La Benemérita, a diferencia de otros cuerpos de seguridad estatales, tiene presencia en todo el territorio, incluyendo núcleos rurales. No todas esas viviendas están en buen estado, según ha denunciado la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Ahora mismo hay, según los datos de la asociación, 611 viviendas en cuarteles de la Guardia Civil, con un descenso del 10% en tan solo un año. De todas ellas, y según la AUGC, un tercio están desocupadas por su mal estado y la falta de inversión para su mantenimiento.

De acuerdo con el informe de la AUGC, solo el 45% de los 611 pabellones-vivienda existentes en la provincia de Córdoba se encuentran en buen estado, mientras que el 55% restante se divide en diferentes catalogaciones: "regular" el 33%, "malo" el 9% y "deficiente o no utilizable" el 13%. En consecuencia, solo están habitadas el 65% de las viviendas, 395 en total.

Cuartel de la Guardia Civil de Adamuz, en una imagen tomada el año pasado. / Casavi

Rafael Sánchez, responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de la AUGC en Córdoba, ha detallado a este medio que los principales problemas que presentan las viviendas más deterioradas son "humedades, cierres de ventanas muy antiguos, suelos levantados, paredes dañadas... aunque depende del cuartel". Sánchez asegura que se dan por igual en todas las comarcas, si bien hay determinados cuarteles que destacan por ser muy antiguos, como los de Palma del Río o Castro del Río.

La asociación considera que la falta de inversión y de presupuesto para el mantenimiento está detrás del progresivo deterioro de las viviendas para los agentes. La AUGC explica que "los preocupantes datos obtenidos son el resultado de que la inversión en los pabellones de la provincia de Córdoba se haya reducido un 51%, pasando de 110.000 euros en 2024 a 54.000 en 2025, una cuantía claramente insuficiente que no ha servido para mejorar la situación".

Los agentes invierten su propio dinero

Según el portavoz de la asociación, si las viviendas no están aún peor es porque son los propios guardias civiles quienes las reforman con su propio dinero para poder dejarlas en condiciones adecuadas. "Cuando alguien va a estar muchos años destinado en un sitio se gasta el dinero de su bolsillo. Otros están de paso y ven que no merece la pena si están pagando una hipoteca en el sitio de donde son realmente", asegura. Otro problema que detecta la asociación es la falta de viviendas alternativas de alquiler en municipios pequeños o aislados.

Algunos de los pabellones tienen más de 100 años, apunta la AUGC, aunque la media está en 55 años. El colectivo sostiene que "las partidas presupuestarias para infraestructuras son insuficientes todos los años, por lo que se priorizan las actuaciones más perentorias y se dejan de lado muchas otras que son necesarias, especialmente las relacionadas con los pabellones-vivienda".

Las viviendas de los mandos, en mejor estado

Por otro lado, la AUGC critica que las viviendas de los mandos están en mejores condiciones que las que se conceden a los agentes de base. La asociación explica que mientras que el 100% de las viviendas correspondientes a los rangos entre coronel y comandante y el 67% de las que son para los que van de capitán a alférez "están en buen estado, en los suboficiales son el 61% y en la escala de cabos y guardias descienden hasta el 42%".

Las soluciones, según la Asociación Unificada de la Guardia Civil, pasan por la comarcalización y agrupación de efectivos, que "permitiría reducir considerablemente los costes económicos y mejorar las instalaciones de la Guardia Civil, adaptándolas a las nuevas necesidades de seguridad en el medio rural".