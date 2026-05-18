¿Qué han votado tus vecinos en Priego de Córdoba en las elecciones autonómicas de Andalucía?

Los resultados de las elecciones andaluzas en Córdoba han otorgado, de nuevo la victoria al PP-A, que logra seis diputados con el 43,27 por ciento de los votos, pero pierde un parlamentario respecto a 2022. Los socialistas mantienen los tres diputados, Vox y Por Andalucía revalidan sus diputados, con un representante cada uno, y entra Adelante Andalucía con un parlamentario.

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Los diputados en el Parlamento de Andalucía por Córdoba

Con una participación del 55,12 por ciento a las 18.00 horas, así quedan los resultados de las elecciones andaluzas en la provincia de Córdoba:

PP-A: 6

PSOE-A: 3

Vox: 1

Por Andalucía: 1

Adelante Andalucía: 1

Córdoba vota para las elecciones andaluzas / A. J. GONZÁLEZ

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