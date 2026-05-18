Puente Genil conmemora el Día de la Salud de las Mujeres con talleres, actividades en aldeas y la 13.ª Carrera-Marcha

El Ayuntamiento de Puente Genil, a través de la delegación de Igualdad, impulsa un amplio programa de actividades con motivo del 28 de mayo, Día Internacional de la Salud de las Mujeres, una fecha que, en palabras de Asunción César, "nos recuerda la necesidad de seguir generando espacios de cuidado, prevención y bienestar para todas las mujeres de nuestro municipio".

La concejala ha subrayado que este año se ha diseñado una programación diversa, accesible y pensada para diferentes etapas y realidades, con el objetivo de "acompañar, informar y fortalecer la salud física y emocional de las mujeres, tanto en el casco urbano como en nuestras aldeas".

El programa comenzará el jueves 21 de mayo con el taller Cuidados de la piel en la madurez, que se celebrará en la Casa Ciudadana a las 18.00 horas. El lunes 25 de mayo, a las 11.00 horas, tendrá lugar el taller Alimentación saludable y sostenible en la sala de exposiciones de la Biblioteca Ricardo Molina, una propuesta orientada a fomentar hábitos responsables y equilibrados.

Talleres en las aldeas

Además, continúan los talleres de Calma y Relajación en las aldeas, una actividad iniciada el pasado 13 de mayo en La Mina y que seguirá recorriendo el territorio en las siguientes fechas: 21 de mayo en Cordobilla y Los Arenales, 1 de junio en Puerto Alegre, 3 de junio en Ribera Baja, 10 de junio en el casco urbano (lugar por confirmar) y 25 de junio en Sotogordo.

En los próximos días se dará cuenta igualmente de la fecha en la que se impartirá este taller en la aldea de El Palomar.

La carrera-marcha será la actividad central

Como actividad central, el viernes 29 de mayo a las 21.00 horas se celebrará la 13.ª Carrera-Marcha de las Mujeres, con salida y meta en la Plazuela Conchi García. El recorrido discurrirá por Plazuela Conchi García, Avenida Manuel Reina, Susana Benítez, Paseo del Romeral, Adriana Morales, Santos, Cosano, Aguilar, Paseo del Romeral, Cruz del Estudiante, Cristóbal Castillo, Avenida Manuel Reina y meta en Plazuela Conchi García.

Las inscripciones estarán abiertas del 18 al 27 de mayo, tanto de forma telemática en este enlace como presencialmente en el Centro de Información a la Mujer (C/ Cruz del Estudiante, 37), por correo electrónico en mujer@aytopuentegenil.es o por teléfono en el 635 64 36 62. Se habilitan 350 dorsales: 100 para carrera y 250 para marcha.

La entrega de dorsales y camisetas se realizará el mismo día de la prueba, de 18.00 a 20.30 horas, en el punto de información de la salida.