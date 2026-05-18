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El PP logra un triunfo "histórico" en Lucena rozando el 50% de los votos en las Elecciones Andaluzas 2026

El aumento de la participación electoral hasta el 67,11% no ha mermado el apoyo al Partido Popular en Lucena, que ha mantenido su fuerza porcentual respecto a 2022.

Aurelio Fernández, en la votación del domingo.

Aurelio Fernández, en la votación del domingo. / Manuel González

Manuel González

Manuel González

Lucena

La victoria incontestable del Partido Popular de Lucena en los comicios autonómicos ha rozado el 50%, calcando los resultados de 2022, sin perder fuerza porcentual, como ha ocurrido en otros municipios cercanos de similar población, como Cabra, Puente Genil o Priego de Córdoba, pese al aumento de la participación hasta el 67,11%, superando en un 4,58% el dato de hace cuatro años.

Los populares hablan en el municipio de un triunfo “histórico”, porque uno de cada dos electores ha optado por la papeleta del PP y traducen este respaldo en principios de “responsabilidad, humildad y compromiso”, ha expresado este lunes el alcalde, Aurelio Fernández, en presencia del conjunto de su grupo municipal.

En esta convocatoria electoral, el PP se ha acercado a los 11.000 votos –con más de 800 de crecimiento-, aventajando en más de 30 puntos a Vox y el PSOE, segunda y tercera fuerza, con escasa distancia, respectivamente. Sólo en la mesa electoral de Jauja, con una victoria del PSOE, el PP ha sido apartado del primer lugar. La presidenta local, María de la O Redondo, también manifestaba que este apoyo masivo “avala el trabajo” desarrollado, a través de “la gestión útil”.

El alcalde de Lucena realiza una valoración de las elecciones del domingo.

El alcalde de Lucena realiza una valoración de las elecciones del domingo. / Manuel González

Interpelado sobre el nulo efecto en el respaldo al PP de las críticas de la plataforma sanitaria, Fernández prefirió omitir cualquier referencia directa a la Mesa de Unidad Ciudadana Lucena por su Hospital, aunque sí reflejó que “los partidos que la apoyan han bajado en votos”.

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Finalmente, aseguró que la atención del gobierno municipal sigue instalada en el trabajo diario, “con estabilidad y sin sobresaltos”, al tiempo que, igualmente, reconoció que, evidentemente, “nos gustaría” alcanzar en 2027 una mayoría absoluta que, en 2023, se situó a un solo acta del número de concejales, diez en total, cosechados por el PP.

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