El PP es la fuerza más votada en 31 de las 32 mesas electorales de Priego de Córdoba, triplicando en votos en algunas al PSOE

El Partido Popular se convirtió en la formación política más votada en Priego en los comicios autonómicos celebrados este domingo tras obtener 5.359 votos de los 12.229 emitidos en la localidad, lo que supone una participación del 68,28%, 3,44 puntos más que la media que se registraba en Andalucía (64,84%) y 56 décimas por debajo de la participación que se daba en Córdoba, donde se alcanzó el 68,84%.

Pese a su victoria, el PP perdió 183 sufragios con respecto a la cita electoral de 2022, convirtiéndose nuevamente en la fuerza más votada en Priego en 31 de las 32 mesas electorales del término municipal, de ellas siete instaladas en las aldeas. Los populares obtuvieron sus mejores resultados en las mesas instaladas en el casco urbano, particularmente en el Centro de Servicios Sociales (325 votos), la Casa de Cultura (298) y el IES Carmen Pantión (264), donde incluso llegó a triplicar la cifra que obtenía en dichas mesas la segunda formación con más votos de las mismas.

En las aldeas, los populares únicamente fueron superados en la mesa del Centro Polivalente de Lagunillas, donde obtenían 69 votos, registrando su peor resultado dentro del término municipal en el Centro Polivalente de Esparragal, donde únicamente conseguían el respaldo de 55 votantes.

Resultados del PSOE

Por su parte, el PSOE, con 2.347 sufragios, 70 más que en 2022, se colocó como la segunda fuerza política más votada en 23 de las 32 mesas electorales, siendo la tercera en ocho de ellas y la primera en una, precisamente en Lagunillas aunque por un escaso margen. Los socialistas sacaron sus mejores resultados en las mesas instaladas en el CEIP Luque Onieva, la de mayor censo de la localidad con 922 votantes, donde lograron 156 sufragios, la mesa A de la Estación de Autobuses (107) y el Centro de Servicios Sociales (105), mientras que su peor resultado se registró en la mesa instalada en el Pabellón de las Artes, donde los socialistas conseguían 27 votos.

Vox al alza

La tercera fuerza fue Vox, que sumó 2.113 votos, 485 votos más que en 2022, lo que se traduce en un incremento del 29,79%, llegando a ser la segunda fuerza más votada en ocho mesas y la tercera en 24 de ellas. Los mejores resultados para Vox llegaron de las mesas del CEIP Cristóbal Luque Onieva, donde alcanzaba 122 sufragios, Centro de Servicios Sociales (92), ELA de Castil de Campos (86) e IES Carmen Pantión (85), mientras que sus peores resultados los cosechaba en el Centro Polivalente de Esparragal, donde obtuvo el respaldo de 20 de los 142 residentes en la aldea que ejercieron su derecho al voto.

Adelante Andalucía

Adelante Andalucía protagonizó otra de las subidas más espectaculares de la jornada al alzarse con 1.029 votos, 710 más que en 2022, lo que supone un incremento del 222,5%, siguiendo la tendencia que se registraba en el resto de la provincia y convirtiendo a la prieguense Mariví Serrano en nueva parlamentaria andaluza. La formación fue la cuarta formación política en 31 de las mesas electorales, y la quinta en una de ellas, consiguiendo sus mejores resultados en el CEIP Luque Onieva (71 votos), el IES Carmen Pantión (64), el CEIP Camacho Melendo (55), y el Centro de Servicios Sociales (49). En el polo opuesto, Adelante Andalucía registraba sus peores resultados en la mesa de la ELA de Castil de Campos, donde únicamente conseguía 7 votos.

Un hombre deposita su papeleta en una urna de Priego de Córdoba este domingo. / Rafael Cobo

Una de las formaciones peor paradas de la noche electoral fue Por Andalucía, que perdió 70 votos con respecto a las elecciones de 2022, quedándose en 506 sufragios, lo que la convertía en la quinta fuerza política en 24 mesas electorales, la sexta en siete y la cuarta en una de ellas. Los mejores resultados los obtuvo en las escuelas de Las Caracolas y la mesa B de la estación de autobuses, con 25 sufragios en cada una de ellas, las escuelas Santa Teresa (24), y el CEIP Cristóbal Luque Onieva (23), mientras que en Las Navas únicamente conseguía el respaldo de 2 votantes.

Otros partidos

Finalmente, Se Acabó la Fiesta, en su primera comparecencia en unos comicios autonómicos, conseguía 339 sufragios, siendo la quinta fuerza más votada en siete mesas electorales. Los mejores resultados los cosechó en la mesa B de la estación de autobuses y en el CEIP Cristóbal Luque Onieva, con 20 votos en cada una de ellas; la mesa A del CEIP Camacho Melendo (19) y el Centro de Servicios Sociales (17). El peor resultado para SALF se producía en la mesa de las escuelas de Las Navas, donde ninguno de los 153 votantes dio su respaldo a la formación liderada por Alvise Pérez.

En cuanto al resto de formaciones, sacaron sufragios Pacma (57 votos), Andalucistas Pueblo Andaluz (57), Escaños en Blanco (39), Falange Española (28), Por un Mundo Más Justo (20), Partido Comunista del Pueblo Andaluz (14) y Nación Andaluza (13).