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Cofradías

Pozoblanco se despide de su patrona, la Virgen de Luna, que regresa al santuario el 24 de mayo

La cofradía organiza varios traslados de la imagen por distintos barrios de Pozoblanco antes de su partida al santuario de La Jara

Pozoblanco se despide de su patrona, la Virgen de Luna, que regresa al santuario el 24 de mayo

Pozoblanco se despide de su patrona, la Virgen de Luna, que regresa al santuario el 24 de mayo / Rafa Sánchez

Julia López

Julia López

Pozoblanco

Pozoblanco empieza a prepararse para decir adiós a su patrona, la Virgen de Luna, y lo hace en una semana que culminará con la llevada de la imagen al santuario de La Jara. Eso sucederá el domingo 24 de mayo para que un día después sea el pueblo de Villanueva de Córdoba el que, cumpliendo la tradición, lleve a la Virgen de Luna hasta la localidad jarota.

Antes de eso, la cofradía de la Virgen de Luna de Pozoblanco ha dado comienzo en la jornada de este lunes a los trasladados entre parroquias para que la patrona pueda estar en diferentes barrios del municipio y no únicamente en Santa Catalina. El primer traslado tiene lugar esta tarde-noche con la imagen siendo llevada hasta la parroquia de San Bartolomé. Como ya es habitual, hay parada en el colegio La Inmaculada y en esta ocasión el acompañamiento musical corresponde a la Banda Municipal de Música de Pozoblanco.

Así serán los traslados de la patrona en Pozoblanco

Los traslados continuarán este martes con la Virgen de Luna dejando San Bartolomé para llegar hasta San Sebastián, una distancia que se recorrerá con el acompañamiento musical de la Agrupación Musical Nuestra Señora de La Soledad. Tomará el relevo la banda de Los del Perdón el miércoles con la Virgen de Luna llegando hasta la capilla del colegio salesiano San José. Finalmente, el jueves la patrona pozoalbense volverá a Santa Catalina en un recorrido al que pondrán música Los Sayones.

Durante todos los días, en las eucaristías previas al traslado se ofrecerán los niños bautizados en el año y se hará entrega de una medalla de la Virgen a las niñas bautizadas con el nombre de Luna.

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Además, la cofradía anima a la ciudadanía a decorar las calles por las que pasa la Virgen en los diferentes traslados. La última eucaristía antes de la partida de la imagen hacia su santuario será presidida por el obispo emérito de Córdoba, Demetrio Fernández.

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