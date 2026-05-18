Promoción
Entre Pekín y Córdoba hay cine y telenovelas y un grupo de periodistas chinos quiere contarlo
La Diputación de Córdoba impulsa el turismo en el país asiática con su participación en una jornada con prescriptores
La Diputación de Córdoba, a través del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba (PTTC), ha participado junto a Turismo Andaluz en una recepción turística organizada por la Oficina Española de Turismo (OET) de Pekín, con el objetivo de promocionar Córdoba como destino turístico por su vinculación con rutas cinematográficas y telenovelas.
En concreto, se trata de una acción turística con la que se han mostrado los recursos de la provincia en el país de origen, dada la repercusión que estos medios asiáticos tienen en redes sociales y plataformas digitales. En concreto, han visitado la provincia un total de seis periodistas chinos especializados y un representante de la OET de Pekín.
Así lo ha explicado la delegada de Turismo de la institución provincial, Narci Ruíz, quien ha añadido que “durante este viaje de prensa, los comunicadores han visitado las comunidades autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha, antes de su llegada a Córdoba, que ha sido el punto de partida de su recorrido por Andalucía, continuando posteriormente por las provincias de Almería y Málaga”.
El interés de Córdoba: cultura, gastronomía y entorno
“Córdoba levanta mucho interés turístico por su cultura, gastronomía y el maravilloso entorno natural. De ahí que uno de los mayores atractivos de la provincia sea Castle Love, donde podrán contemplar nuestras fortalezas”, ha remarcado Ruiz.
Además, la delegada provincial ha hecho referencia a que “estas iniciativas y acciones promocionales son muy importantes para llegar a potenciales visitantes procedentes de los mercados internacionales, ya que son unas herramientas estratégicas para captar interesados en conocer nuestra provincia y sus riquezas tanto culturales como turísticas y gastronómicas”.
“La institución provincial, a través del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba, se ha convertido en uno de los referentes en la organización de viajes de prescriptores turísticos impulsados por las OET de todo el mundo, por el interés que despierta la provincia de Córdoba”, ha concluido Ruiz.
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