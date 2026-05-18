Hinojosa del Duque celebrará el Día de los Museos con un concierto especial de la Orquesta de Guitarras de Pozoblanco.

El Ayuntamiento de Hinojosa del Duque continúa "apostando firmemente" por la dinamización de su patrimonio histórico y la promoción de la "cultura de calidad". En esta ocasión, el salón de plenos del Consistorio ha acogido la presentación oficial de las actividades conmemorativas con motivo del Día de los Museos, una festividad que en la localidad se vestirá de gala el próximo viernes 29 de mayo con una propuesta artística de primer nivel, según explica el gobierno local en una nota de prensa.

En el acto de presentación han estado presentes el alcalde de Hinojosa del Duque, Matías González, acompañado por los concejales del equipo de gobierno, Juan Antonio Antón y Mª Antonia Ramírez. Durante la rueda de prensa, las autoridades locales han desgranado los detalles de un evento que fusionará la música, la historia y la participación ciudadana en un entorno emblemático para todos los hinojoseños.

Orquesta de Guitarras

El punto álgido de la programación será la actuación de la Orquesta de Guitarras, una destacada formación vinculada al Conservatorio de Música Marcos Redondo de Pozoblanco. El concierto dará comienzo a las 21.30 horas y tendrá como escenario idílico el Patio del Museo Etnográfico de Hinojosa del Duque, un espacio que evoca las raíces, las costumbres y el pasado del municipio, proporcionando una acústica y una atmósfera inigualables para una velada musical.

El alcalde, Matías González, ha querido subrayar el firme compromiso del Ayuntamiento con la conservación y la difusión del legado cultural del municipio: "Nuestros museos no son solo guardianes de nuestra historia, sino espacios vivos de encuentro, convivencia y expresión artística. Celebrar este día trayendo el talento de nuestra comarca a un marco tan singular como el Patio del Museo es una oportunidad de oro para que vecinos y visitantes disfruten de una noche mágica y pongan en valor nuestra identidad".

Valor turístico y social

Por su parte, los concejales Juan Antonio Antón y Mª Antonia Ramírez han incidido en el valor turístico y social de este tipo de iniciativas, que no solo enriquecen la agenda cultural de la localidad, sino que también fomentan la participación de los colectivos locales y comarcales, estrechando lazos a través de la música y potenciando el atractivo de Hinojosa del Duque como referente cultural en Los Pedroches.

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Desde el Ayuntamiento se invita de forma "cálida y entusiasta" a toda la ciudadanía, así como a los amantes de la música y de las tradiciones de la comarca, a sumarse a esta celebración. La entrada al evento será libre hasta completar el aforo, garantizando así el acceso a la cultura para todos los públicos en una noche que promete ser inolvidable.