Subvenciones públicas
El GDR Subbética impulsa las ayudas Leader con una reunión clave para emprendedores y ayuntamientos
El grupo de desarrollo rural y los ayuntamientos de la comarca coordinan la difusión de ayudas Leader con un presupuesto superior a los 2,2 millones de euros
El GDR Subbética ha celebrado una reunión de coordinación junto al personal técnico de los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de la Subbética y representantes técnicos de los 14 ayuntamientos de la comarca, con el objetivo de avanzar en la correcta difusión y tramitación de las ayudas Leader incluidas en la Estrategia de Desarrollo Local de la Subbética.
La sesión, desarrollada en la sala de juntas en la sede de la entidad, ha contado con una notable participación en lo que ha venido a ser una primera toma de contacto conjunta con las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia no competitiva actualmente abierta. Estas ayudas forman parte de la Estrategia de Desarrollo Local Leader elaborada mediante un proceso participativo con la ciudadanía de la comarca.
Durante el encuentro, el personal técnico del GDR Subbética ha profundizado en la documentación necesaria para la correcta presentación de solicitudes, abordando aspectos relacionados con la memoria descriptiva, el plan económico, el plan empresarial y los criterios de baremación exigidos en la convocatoria.
Conceptos subvencionables
También se ha hecho hincapié en los conceptos subvencionables y no subvencionables de las inversiones, con el fin de facilitar a los emprendedores y empresas interesadas una información clara y precisa sobre los requisitos de acceso a estas líneas de apoyo.
Desde el GDR Subbética, el gerente, Francisco Mérida, ha destacado "la importancia de mantener una coordinación constante entre administraciones y entidades de apoyo al emprendimiento para seguir ofreciendo un acompañamiento cercano y eficaz al tejido empresarial de la comarca". Asimismo, ha señalado que "estas reuniones permiten resolver dudas y garantizar una mayor transparencia y agilidad en la tramitación de las ayudas".
Las ayudas del GDR Subbética
Para esta nueva convocatoria de ayudas Leader, el GDR Subbética gestionará un presupuesto total superior a los 2,2 millones de euros, distribuidos en tres líneas de actuación: una primera destinada al desarrollo del sector agrario y forestal; una segunda enfocada en la diversificación de la economía rural y el apoyo al emprendimiento y una tercera dirigida a la mejora de infraestructuras, servicios y calidad de vida en los municipios de la comarca.
Toda la documentación e información queda a disposición de las personas emprendedoras tanto en los CADE y ayuntamientos de la comarca como en el propio GDR Subbética y sus canales de comunicación, es especial la página web oficial.
Las ayudas Leader, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) 2023-2027, correspondientes a la Intervención 7119.2, están cofinanciadas en un 85% por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y en un 15% por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.
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