La Diputación de Córdoba encarga dos nuevas fases del pabellón de Villaharta tras 15 años de obras

La Diputación Provincial de Córdoba acaba de sacar a licitación dos nuevas fases de construcción del pabellón polideportivo de Villaharta, aún sin terminar después de 15 años de obras y trámites. La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado el acuerdo de la junta de gobierno de la Diputación por el que se inician los trámites para adjudicar las fases 4ª y 5ª, que tienen un precio de salida de 438.139,66 euros sin contar los impuestos.

La obra se incluye en el programa de Planes Provinciales correspondiente a los periodos 2020-2023 y 2024-2027. Según la memoria técnica, los objetivos de la actuación son configurar el módulo de acceso al polideportivo, la sala de musculación situada sobre dicho espacio, adecuar el espacio bajo el graderío como vestuarios así como todas las instalaciones necesarias para que el equipamiento pueda funcionar como pista polideportiva cubierta.

Una larga tramitación

La primera fase del pabellón de Villaharta se terminó en 2011, con cargo al por entonces llamado Plan Provincial de Cooperación. Después se redactó una segunda fase ya ejecutada en 2014 al amparo del Plan Provincial de Cooperación 2012-2015. La tercera etapa se financió a cargo del Plan Provincial Plurianual de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia Municipal 2016-2019.

Interior del pabellón de Villaharta en la actualidad. / CÓRDOBA

En mayo de 2021 se redactó el proyecto de la cuarta fase, pero la obra quedó desierta. En noviembre de 2022 se presentó un nuevo documento de la cuarta fase con los precios actualizados (por entonces habían subido los costes de la construcción y los materiales) y también las nuevas disposiciones del Código Estructural (CE). Las obras de la cuarta fase comenzaron en mayo de 2023, pero hubo que rescindir el contrato por causas achacables al adjudicatario en diciembre de 2024.

Ahora la Diputación de Córdoba licita de nuevo la cuarta fase uniéndola a la quinta para acelerar la finalización de las obras del pabellón de Villaharta.

Características del proyecto

El proyecto técnico plante el desarrollo de un recinto cubierto de 44,00 x 23,00 metros libres, con 8,50 metros de altura mínima, capaz para la práctica de balonmano, fútbol sala y tenis. El aforo será de unas 200 plazas fijas.

Se proyecta asimismo crear un espacio de acceso frente a la entrada de público y una circulación perimetral. Los vestuarios disponen de un acceso a nivel directo desde el exterior y al graderío se accede mediante rampa adaptada