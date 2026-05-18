Un detenido en Luque por agredir durante tres días a un vecino de 70 años, al que auxiliaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Luque (Córdoba), ha detenido en la misma localidad a una persona por un "supuesto delito de lesiones, auxiliando a la víctima, que llevaba varios días en el suelo", informa el instituto armado en una nota de prensa.

Este cuerpo tuvo conocimiento de los hechos "por un aviso de los vecinos", que habían escuchado "gritos, desde hace varios días", en un domicilio cercano. Una patrulla de la Guardia Civil se personó en el lugar indicado junto a agentes de la Policía Local luqueña.

Tirado en el suelo e incapacitado para levantarse

Una vez allí, solicitaron a la persona que abrió la puerta que les dejase pasar "para comprobar el origen de los gritos". Aunque, según la nota policial, esta persona "se negó en un primer momento", debido a la gravedad de los hechos, los guardias civiles y los policías locales "insistieron en comprobar el interior del domicilio". Tras lograr acceder, "encontraron en una de las estancias a un hombre de unos 70 años de edad, tirado en el suelo e incapacitado para levantarse por sus propios medios, que pedía auxilio".

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial, en imagen de archivo. / CÓRDOBA

Los agentes de la Guardia Civil y Policía Local, inmediatamente, avisaron a los servicios médicos y, mientras estos llegaban, auxiliaron a la víctima, que les manifestó que "la persona que había abierto la puerta era la causante de su situación, pues le había agredido tres días antes, tirándolo al suelo y dejándolo en el lugar sin ayudarlo, no pudiendo la víctima levantarse por sus medios debido al golpe de la caída".

El hombre, estabilizado y trasladado a un centro hospitalario

Una vez los servicios sanitarios en el lugar, la víctima fue estabilizada y trasladada al centro hospitalario más cercano para recibir asistencia médica. Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención de la persona presunta autora por un delito de lesiones, "sin perjuicio de otras posibles responsabilidades penales derivadas de la investigación", explica la nota.

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La persona detenida, junto con las diligencias instruidas, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.