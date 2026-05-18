¿Qué han votado tus vecinos en Montilla (Córdoba) en las elecciones autonómicas de Andalucía?

Los resultados de las elecciones andaluzas en Córdoba han otorgado, de nuevo la victoria al PP-A, que logra seis diputados con el 43,27 por ciento de los votos, pero pierde un parlamentario respecto a 2022. Los socialistas mantienen los tres diputados, Vox y Por Andalucía revalidan sus diputados, con un representante cada uno, y entra Adelante Andalucía con un parlamentario.

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Los diputados en el Parlamento de Andalucía por Córdoba

Con una participación del 68,74 por ciento, así quedan los resultados de las elecciones andaluzas en la provincia de Córdoba:

PP-A: 6

PSOE-A: 3

Vox: 1

Por Andalucía: 1

Adelante Andalucía: 1

Votaciones en Córdoba / A. J. GONZÁLEZ

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